Altın fiyatları, Rusya’nın Ukrayna saldırısıyla beraber yükselişini hızlandırdı. Ons altın 1.960 doların direnç seviyesini aşarak 1,973 doları, gram altın 920 lirayı gördü.
Altının gram fiyatı, bugün yükseliş eğilimini Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla beraber üst üste 7. işlem gününe taşıdı. Ons altın gün içinde 1.960 doların direnç seviyesini aşarak 1,973 doları, gram altın 920 lirayı gördü.
Saat 15.45 itibarıyla yüzde 7,6 artışla 914 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın yüzde 9 değer kazancıyla 1.517 lira, Cumhuriyet altını da yüzde 9.8 artışla 6.275 liradan satılıyor. Ons altında yüzde 2,8 artarak 1.962 dolar seviyesinde.
Rusya’nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından petrol fiyatları hızla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı 2014’ten bu yana ilk kez 100 doları gördü.
Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebin devam ettiğini söyledi.
Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini kaydetti.
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