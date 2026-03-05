Bakan Göktaş duyurdu: 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor

ARA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum ve babalık izinlerinde artış yapılacağını, koruyucu aile izni uygulamasının getirileceğini ve 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinin hayata geçirileceğini açıkladı.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ne ilişkin yaptığı paylaşımda, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonunu ileriye taşıyacak önemli bir adımın atıldığını belirtti.

"15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor"

Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Grup Başkanvekilimiz Leyla Şahin Usta tarafından kamuoyuna duyurulan ve AK Partili Milletvekillerimizce imzalanıp TBMM Başkanlığına sunulan, 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' ile doğum ve babalık izinleri artıyor, koruyucu aile izni geliyor. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi hayata geçiyor.

Aileyi güçlendiren, çocuklarımızı koruyan ve ebeveynleri destekleyen çalışmalarımızla milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

TBMM'de yasama süreci başlayan düzenlemeler, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

