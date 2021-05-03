Vatandaşların ekonomiye olan inancını, güvenini ölçen tüketici güven endeksi, geride bıraktığımız nisan ayında sert bir düşüş yaşadı.

ARAM EKİN DURAN

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Tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 7,5 azalarak 80,2 değerine geriledi.

Hanenin maddi durum beklentisi ise yüzde 7,9 azalışla 81 olarak belirlendi. Geçtiğimiz ay merkez bankası başkanlığındaki sürpriz görev değişiminin bu dramatik düşüşün en önemli nedeni olduğunu varsaymak yanlış olmaz. Zira görev değişiminden sonra, piyasadaki belirsizlikler arttı; TCMB politikalarına olan inanç zayıfladı.

TÜİK verisine göre, hanenin maddi durumu endeksi yüzde 4,9, hanenin maddi durum beklentisi de yüzde 7,9 düşüş kaydetti. Tüketici güveni nisan öncesi üç ayda yükseliş göstermişti.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi martta 87,9 iken bu ay yüzde 7,9 azalışla 81 olarak belirlendi. Martta gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 94,1 iken nisanda yüzde 11,9 gerileyerek 82,9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi geçen ay 97,4 iken bu ay yüzde 4,7 azalışla 92,8 olarak kayıtlara geçti.