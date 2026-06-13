2026-LGS sorularını değerlendiren Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak, özellikle Matematik ve Türkçe testlerinin öğrenciler açısından görece zorlayıcı olduğu değerlendirildiğini söyledi.
Bununla birlikte LGS’nin bir sıralama sınavı olduğu unutulmaması gerektiğini belirten Durak " Bu nedenle, önceki yıl ile bu yıl aynı net sayısına ulaşan iki öğrenci karşılaştırıldığında, 2026-LGS’ye giren öğrencinin başarı sırasının önceki yıla göre daha avantajlı olabileceği öngörülebilir. Bu durum, bazı liselere geçen yıla kıyasla daha düşük netlerle yerleşilebilme ihtimalini de beraberinde getirebilir" dedi.
Durak, öğrencilerin tahmini puanlarını hesaplayıp, liselerin geçen seneki taban puanları ile kıyaslayarak ‘hangi liseyi kazanırım?’ sorusuna cevap aramaların doğru olmayacağını çünkü tercihlerin puana göre değil yüzdelik dilime göre yapıldığını söyledi.
Yüzdelik dilimin ise sınavın zorluk düzeyi, öğrenci performansı ve sınava giren öğrenci sayısına göre değişkenlik gösterebildiğini dile getiren Durak şunları söyledi :
"Tercih sürecinde öğrencinin yüzdelik dilimi; okul kontenjanları ve önceki yıllara ait tercih eğilimleri ile birlikte değerlendirilmelidir.
Kontenjan verileri incelendiğinde, sınavla öğrenci alan okullara yerleşme oranlarının yıllar içinde arttığı görülmektedir. Bununla birlikte sınavla öğrenci alan okullar için rekabetin devam ettiği; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar da dikkate alındığında ise 8.sınıf öğrencilerinin tamamı için yeterli kontenjan bulunduğu görülmektedir."
3 "Tercih Süreci Puanla Değil, Doğru Rehberlikle Yönetilmeli
Sibel Durak, "2026-LGS sonuçları 10 Temmuz’da açıklanacak, 13-24 Temmuz tarihleri arasında da tercihler yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos’ta açıklanacak ve aynı gün boş kontenjanlar için 1. nakil tercih başvuruları alınacaktır. Tercih dönemi, sınav sürecinin en kritik aşamalarından biridir.
Bu süreçte öğrencinin yalnızca puanına odaklanmak yerine; yüzdelik dilimi, il ve ilçe düzeyindeki okul seçenekleri, kontenjanlar, okul türleri, ulaşım koşulları ve öğrencinin akademik hedefleri birlikte ele alınmalıdır. Geçen sene sınavla öğrenci alan okullardan 10, yerel yerleştirme ile 5 ve pansiyonlu okullardan 5’er tercih yapılabiliyordu. Tercih listelerinin dengeli ve hatasız hazırlanabilmesi için okul rehber öğretmenlerinden ve MEB’in belirleyeceği tercih merkezlerindeki uzmanlardan destek alınması son derece önemlidir" dedi.
4 "Dikkat isteyen soruları ve çeldiricisi yüksek olan seçenekleriyle ayırt edici bir sınavdı"
Bahçeşehir Koleji Bölüm Başkanlarının LGS testleri değerlendirmeleri ise şöyle:
Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural : "2026 LGS Türkçe sorularının çeldiricisi yüksek seçenekleri ve kavram bilgisini gerektiren metinleri ile okuma anlama becerisini derinlemesine irdelediği söylenebilir. Sınavdaki tablo ve grafik soruları, işlem basamaklarını dikkatli takip etmeyi gerekli kılarak sınavın ayırt ediciliğinde etkili olmuştur. Özellikle grafik ve tablo soruları odaklanarak okuma, akıl yürütme becerilerini ön plana çıkararak sınavın zaman yönetiminde de belirleyici olmuştur.
Dil bilgisi soruları ise kazanımların yüzeysel değil, derinlemesine kavranmış olmasını ve analiz becerisini gerektirmektedir. Konuya hâkim olmayan öğrencilerin bu sorular karşısında zorlanabileceği söylenebilir.
Genel olarak değerlendirildiğinde, 2026 LGS Türkçe sınavındaki güçlü çeldiricilere sahip okuma anlama soruları kavram bilgisiyle birlikte yorum gücünü de ölçmüştür. Tablo ve grafik soruları, dikkatli okuma ve zaman yönetimini de ön plana çıkararak sınavın belirleyicisi olmuştur."
"Türkçe sınavı; okuma alışkanlığı olan, test tekniklerine hâkim, MEB örnek sorularını ve kaynaklarını düzenli takip eden öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav olmuştur."
5 "Tarihin ezberlenerek değil, yorumlanarak öğrenileceğine kanıt olan bir sınav oldu"
Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel Yavaşoğlu : "2026 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavı, son ünite dışında tüm yılın konularını kapsayan sorulardan oluşmuştur.
"Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi" şeması, sınavın en kapsamlı ve ayırt edici sorularından biri olmuştur. Savaşların diplomatik ve sosyal sonuçlarını (Londra Konferansı, Tekalif-i Milliye Emirleri vb.) bir kronolojik tabloda birleştiren soru, öğrencilerin neden-sonuç ilişkilerini görsel olarak okumasını zorunlu kılmıştır.
LGS’de kullanılan "İç cephe" kavramı, öğrencilerin yorum becerisi ile rahatlıkla çözebileceği bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle sınavda doğrudan bilgi sormak yerine, kavram bilgisini yorumlatan soruların öne çıktığı söylenebilir. Öğrencilerin sadece kronoloji bilmesini değil; edebi metinleri, şemaları ve tarihi sözleri, analiz edebilme ve çıkarım yapabilme gücünü ölçen bir sınav olmuştur. Sadece verilen metni okumanın yetmediği; vatanseverlik, iç cephe, mebus, ulusalcılık veya uluslararası antlaşmalar gibi olay ve kavramları bilmeyi ve yorumlamayı gerektiren soruların yer aldığı söylenebilir.
Soruların net ve öğretim programı ile uyumlu, çelişkiden uzak ancak öğrencilerin okuma becerisini ölçmeye yönelik hazırlandığı görülmüştür. Düzenli çalışan ve konu tekrarı yapmış olan, MEB’in yayımladığı soru ve sınavları çözen öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkündür."
6 "Matematiksel muhakeme becerilerimin belirleyici olduğu nitelikli bir sınavdı"
Matematik Bölüm Başkanı Özgür Aytekin : "2026 LGS Matematik testi, öğrencilerin yalnızca işlem becerilerini değil; matematiksel muhakeme, problem çözme ve yorumlama becerilerini de ölçmeyi hedefleyen bir sınav olmuştur. Soruların büyük bölümünde günlük yaşam bağlamları kullanılmış, öğrencilerden verilen bilgileri analiz ederek uygun çözüm stratejileri geliştirmeleri beklenmiştir.
Sınavın ayırt ediciliği test geneline yayılmıştır. Özellikle geometri ve veri analizi soruları öğrencilerin matematiksel düşünme süreçlerini ortaya koymalarına yöneliktir. Bu yönüyle sınavın, matematiği anlayarak öğrenen ve düzenli çalışan öğrencileri öne çıkardığı söylenebilir.
2024 ve 2025 yıllarındaki ölçme anlayışının sürdürüldüğü görülen sınavda, analitik düşünme ve matematiksel muhakeme becerileri gerektiren sorulardan yine ödün verilmemiştir. Ayrıca soruların, Millî Eğitim Bakanlığının yıl boyunca yayımladığı örnek sorularla ve MEBİ denemelerindeki sorularla paralellik gösterdiği söylenebilir.
Genel olarak değerlendirildiğinde 2026 LGS Matematik testi, öğrencilerin yalnızca ne bildiklerini değil, bilgilerini nasıl kullandıklarını da ölçmeyi amaçlayan nitelikli bir sınav olarak değerlendirilebilir."
7 "Sınav sadece bilgiyi değil, bilimsel düşünme becerisini ölçtü"
Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Senem Ertün: "2026 LGS Fen Bilimleri testi, öğretim programında yer alan 8. sınıf tüm ünitelerin konu kazanımlarıyla doğrudan uyumlu bir soru dağılımına sahiptir. Sınav genelinde kolay, orta ve zor seviyedeki sorular dengeli bir biçimde yer almakla birlikte "Isı ve Sıcaklık" ile "Elektriklenmenin Teknolojideki Uygulama Alanları" konularına ait sorular, üst düzey düşünme ve muhakeme becerileri gerektirmesi yönüyle testin ayırt edici unsurları olmuştur.
"Isı ve Sıcaklık" konusuna ait soruların, öğrencilerin deneysel verileri analiz etme ve bu verileri değerlendirerek sorunun bütününe yönelik mantıksal çıkarımlar yapma becerisini sınadığı görülmektedir.
"Elektriklenmenin Teknolojideki Uygulama Alanları" ile ilgili soru ise bilimsel okuryazarlık bağlamında okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarım yapma yeteneğini ölçecek nitelikte tasarlanmıştır. Sınav; grafik, model, deney ve şemalar yoluyla öğrencilerin sadece bilgi düzeyini değil; analiz etme, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini de ölçen niteliktedir. Öğretim programına hâkim olan, MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllara ait LGS sorularını düzenli çözerek hazırlanan öğrencilerin akademik başarı gösterebileceği bir ölçme aracı işlevi görmüştür."
8 "Kavramların ön plana çıktığı bir sınavdı"
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan : " 2026 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm sorular 8. sınıf kazanımlarını ölçmektedir. Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiştir. Sınavda tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi metni ve ayeti okuyup yorumlama becerisi isteyen, okuduğunu anlama ve bunu alan bilgisiyle harmanlama becerisini ölçen sorular mevcuttur.
"Takrirî sünnet" ve "zekâtın kimlere verileceği" ile ilgili sorular geçmiş yıllardan farklı olarak dini terim ve alan bilgisi öne çıkaran sorulardır.
Sınav; kavramsal altyapısı güçlü olan, sadece metne bağlı kalan, çıkarım yapabilen, MEB tarafından yayınlanan örnek soruları ve ders kitabını takip eden öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği düzeydedir."
9 "Daha az zaman alan, kelime bilgisi ve temel çıkarım becerilerinin ön plana çıktığı sınavdı"
İngilizce Bölüm Başkanı Talar Donikoğlu : "2026 LGS İngilizce testinde, üst düzey görsel okuma, muhakeme ve analiz gerektiren soru sayısının önceki yıllara göre daha az olduğu görülmüştür. Bu durum, öğrencilerin soruları daha kısa sürede okuyup değerlendirmelerine olanak tanımış ve dolayısıyla sınavın geçtiğimiz yıla göre daha az zaman alıcı olmasını sağlamıştır.
Soruların genelinde okuduğunu anlama, hedef kelime bilgisi ve dikkat ön plana çıkmıştır. Güçlü çeldiricilerin bulunmaması ve görsellerin yönlendirici niteliği, konu ve kazanımlara hâkim öğrencilerin doğru seçeneğe ulaşmalarını sağlamıştır.
2025 sınavında görülen harita okuma, temel matematiksel işlem becerileri ve disiplinler arası düşünme becerilerini gerektiren soru yapılarına bu yıl yer verilmemiştir. Sorular daha çok günlük yaşam bağlamları içerisinde temel çıkarım yapma ve kelime bilgisini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır.
Genel olarak değerlendirildiğinde, 2026 LGS İngilizce sorularının önceki yıllara göre daha kısa, daha az zaman alan, üst düzey görsel okuma ve analiz yükü azaltılmış, kelime bilgisini ve dikkat becerisini ön plana çıkaran, öğrencileri aşırı düzeyde zorlamayan bir yapıda olduğu söylenebilir. MEB örnek sorularını takip eden, temel kelime bilgisine ve kazanımlara hâkim öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olduğu değerlendirilmektedir."