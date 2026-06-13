Bununla birlikte LGS’nin bir sıralama sınavı olduğu unutulmaması gerektiğini belirten Durak " Bu nedenle, önceki yıl ile bu yıl aynı net sayısına ulaşan iki öğrenci karşılaştırıldığında, 2026-LGS’ye giren öğrencinin başarı sırasının önceki yıla göre daha avantajlı olabileceği öngörülebilir. Bu durum, bazı liselere geçen yıla kıyasla daha düşük netlerle yerleşilebilme ihtimalini de beraberinde getirebilir" dedi.

Durak, öğrencilerin tahmini puanlarını hesaplayıp, liselerin geçen seneki taban puanları ile kıyaslayarak ‘hangi liseyi kazanırım?’ sorusuna cevap aramaların doğru olmayacağını çünkü tercihlerin puana göre değil yüzdelik dilime göre yapıldığını söyledi.