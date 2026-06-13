Eğitim uzmanları LGS 2026'yı değerlendirdi: En çok zorlayan LGS soruları neydi?

Uğur Okulları Ortaokul T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bölüm Başkanı Hüseyin Yazıcı: "T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının, öğrencilerin tarihsel bilgiyi doğrudan hatırlamasının yanında bilgiyi anlamlandırma, analiz etme ve yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik hazırlandığı görülmektedir. Soru kurgularında metin, tablo, görsel ve kavram temelli yapılara sıkça yer verilmesi; öğrencilerden tarihsel olayları neden-sonuç ilişkisi içinde değerlendirmelerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını uygun bağlamlarla ilişkilendirmelerini ve verilen bilgilerden tutarlı çıkarımlar yapmalarını bekleyen bir ölçme anlayışını ortaya koymaktadır. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının farklı ünite ve kazanımlara dengeli biçimde dağıldığı görülmektedir."



"Sınavda bilgi birikimine önem verilen sorulara yer verildi"



Uğur Okulları Ortaokul- Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Merve Akın: "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sorularının, öğrencilerin sorumlu olduğu her üniteden dengeli bir dağılımla hazırlandığı görülmektedir. Çoğunlukla yüksek dikkat gerektiren ve konuya dair net bilgi birikimini sorgulayan paragraf sorularına yer verilmiştir. Sınavda okuduğunu anlama, yorumlama ve neden-sonuç ilişkisi kurma becerileri test edilmiştir. Özellikle çıkarım yapılması istenen sorular öğrencilerin analitik düşünme yeteneğini zorlamıştır. Sorular genel olarak orta zorluk düzeyinde olsa da doğrudan bilgiye dayalı yapısı ve dikkat gerektiren kurgusuyla bu yılki sınavın, önceki yıllara kıyasla daha belirleyici ve ayırt edici bir nitelik taşıdığını söyleyebiliriz."



"İngilizce sorularının temel odağı okuduğunu anlama, yorumlama ve bağlamdan hareketle çıkarım yapma vardı"



Uğur Okulları Ortaokul-Lise İngilizce Bölüm Başkanı Mutlu Koçağra: "2026 LGS İngilizce sorularının; MEB müfredatıyla uyumlu olarak hazırlandığı görülmektedir. Sınavın temel odağını öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve bağlamdan hareketle çıkarım yapma becerileri oluştururken, günlük hayatla ilişkilendirilmiş içerikler üzerinden bilgiyi transfer etme yeteneği de ön plana çıkmaktadır. Soruların; zengin bir kelime dağarcığının yanı sıra dikkat, odaklanma ve yönerge analizi becerileri gerektirdiği görülmüştür. Sınavın bu yapısı, düzenli çalışan öğrencilerin başarıya ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Bu durum aynı zamanda sınavın, süreç odaklı kazanımları esas aldığını; kalıcı ve özümsenmiş öğrenmeyi ödüllendirdiğini göstermektedir. Sınav, adil ve ayırt edici yapısıyla öğrencilerin bilgiye dayalı gerçek performanslarını net bir şekilde ortaya koymaktadır."