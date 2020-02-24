Altını portföylerde tutmaya devam edin - Ekonomist

Altını portföylerde tutmaya devam edin
Son dönemde, ne faiz, ne döviz ne de hisse, en çok konuşulan yatırım aracı altın oldu. Bir yıl önce 1.320 dolar seviyesinde olan altının ons fiyatı, son yılların en yüksek seviyesi olan 1.643 dolara kadar geldi.
Gram altın da bir yıl önce 220 TL iken bugün 323 TL ile rekor seviyelerde. Çeyrek altın 500 TL’yi aştı.
Elinde fiziki olarak altın bulunan, altın fonu veya bankada altın hesabı olan yatırımcı satış zamanının gelip gelmediğini öğrenmek istiyor.
Elinde altın olmayan yatırımcı da fiyatın daha da yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor ve alıp almamaya karar vermeye çalışıyor.
Haberimizde bu sorulara yanıt aradık. Uzmanlardan değerlendirmeler aldık.
Konuştuğumuz uzmanlar genel olarak portföylerde yüzde 25-30 civarında altın tutulmasını öneriyor. Olası geri çekilmeler de alım fırsatı olarak görülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?