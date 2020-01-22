Çinliler Türkiye’de yatırım peşinde
Çin, 1,4 milyarlık nüfusu ve 10,5 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) ile son 20 yılda dünya ekonomisinde giderek yükseldi ve ABD’den sonraki en büyük güç haline geldi.
Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler her geçen gün artıyor.
Son olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun yüzde 51’inin Çinli konsorsiyuma satışıyla gündeme gelen Türkiye’deki Çin yatırımları, 2019’da 2,6 milyar doları aştı.
Yeni dönemde Kuşak Yol projesinin de devreye girmesiyle Çin’in Türkiye’deki doğrudan yatırımlarının 4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Çinli şirketlerin yatırım yapması olasılığı yüksek alanlar ise altyapı, sanayi ve teknoloji olarak sıralanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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