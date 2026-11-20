Türkiye’nin teknoloji ve mobil iletişim sektöründeki önemli oyuncularından Mıstaçoğlu Holding, küresel akıllı telefon markası Realme’nin üretim ve satış faaliyetleri için yeni bir stratejik iş birliğine imza attı. Mıstaçoğlu Holding çatısı altında yer alan Mobiltel’in Hong Kong merkezli JJT ile imzaladığı iş birliği anlaşması kapsamında Realme markalı akıllı telefonların Türkiye’deki üretimi, Holding bünyesinde faaliyet gösteren AGM Teknoloji tarafından gerçekleştirilecek. Realme’nin Türkiye’deki satış, pazarlama ve dağıtım faaliyetlerini ise Mıstaçoğlu Holding şirketlerinden Mobiltel üstlenecek.

Distribütörlük sözleşmesi kapsamında Mobiltel, Realme markalı akıllı telefonlar, akıllı cihazlar ve ilgili aksesuarların Türkiye’deki yetkili distribütörü oldu. Distribütörlük yetkisi, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren münhasır hale gelecek. 2021 yılında halka arz edilen ve payları Borsa İstanbul’da işlem gören Mobiltel, Türkiye genelinde 30 bini aşkın satış noktasına erişim sağlayan yaygın dağıtım ağıyla Realme ürünlerini tüketicilerle buluşturacak.

AGM Teknoloji’nin üretim portföyüne Realme de katılıyor

Mıstaçoğlu Holding’in teknoloji üretimindeki önemli yatırımlarından AGM Teknoloji, Realme ile üretim portföyünü genişletiyor. Hâlihazırda küresel teknoloji markası OPPO’nun ve Mıstaçoğlu Holding’in 2021 yılının sonunda Singapur’dan satın alarak bünyesine kattığı OMIX markasının akıllı telefonlarını üreten AGM Teknoloji, Realme’nin de üretimini üstlenerek Türkiye’deki akıllı telefon üretim kapasitesinin ve yerli üretim ekosisteminin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yeni iş birliği, Mıstaçoğlu Holding’in teknoloji sektöründe üretimden dağıtıma uzanan entegre iş modelini de güçlendiriyor. AGM Teknoloji’nin üretim kabiliyeti ile Mobiltel’in Türkiye genelindeki satış ve dağıtım ağı, Realme markasının Türkiye pazarındaki büyümesini desteklemek üzere bir araya geliyor.

Aydın Mıstaçoğlu: “Realme ile Türkiye'deki teknoloji üretimimizi daha da büyüteceğiz”

Mıstaçoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, Realme ile gerçekleştirilen iş birliğinin Holding'in teknoloji üretimindeki büyüme stratejisi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi:

“AGM Teknoloji bünyesinde Tuzla'daki 13 bin metrekarelik fabrikamızda 2024 yılının ikinci yarısından bu yana 1 milyonu aşkın akıllı telefon üreterek 400 milyon doların üzerinde üretim değeri oluşturduk. Bugün üretimimizin yaklaşık olarak %85'ini OPPO markası oluşturuyor. Mevcut üretim hacmimizin üzerine çıkabilecek altyapıya ve teknik yetkinliğe sahibiz. Realme'nin üretim portföyümüze katılması, bu potansiyelimizi değerlendirmek ve üretimimizi daha da artırmak açısından önemli bir fırsat sunuyor. Hedefimiz, uluslararası markalarla geliştirdiğimiz iş birlikleriyle Türkiye'nin teknoloji üretimindeki gücünü artırmak, yerli tedarik zincirini geliştirmek ve ülkemizi bölgesel bir teknoloji üretim üssü haline getirmek.”

