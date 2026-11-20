Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de aralık vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı, geçen hafta cuma gününü 90,95 avrodan tamamladı. Fiyatlar, bugün saat 14.44'te geçen haftanın kapanışına kıyasla yüzde 4,8 azalarak 86,54 avroya geriledi.

ABD'nin LNG ihracat kapasitesini artırması, Avrupa piyasasında arz görünümünü destekleyen gelişmeler arasında öne çıktı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, yeni ihracat kapasitesinin devreye girmesiyle ülkenin LNG ihracatının 2025'teki günlük ortalama 15,1 milyar fit küpten 2026'da 17,6 milyar fit küpe, 2027'de ise 19 milyar fit küpe yükselmesini bekliyor.

Corpus Christi Stage 3 LNG tesisinin son üretim hattının ağustos sonunda tamamlanması, Golden Pass LNG tesisinde gaz akışının artması ve Cove Point LNG tesisinin planlı bakımın ardından yeniden faaliyete geçmesi, ABD'nin ihracat kapasitesini destekleyen gelişmeler arasında yer alıyor. ABD'den LNG tedarikinin artması, Avrupa'nın Orta Doğu kaynaklı sevkiyat risklerine karşı alternatif kaynaklara erişimini güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı çevresinde gemilere yönelik saldırılar ise küresel LNG ticareti açısından risk oluşturmaya devam ediyor. Dünya LNG ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği boğazdaki sevkiyatların uzun süre aksaması ihtimali, özellikle Katar kaynaklı LNG arzına bağımlı piyasalar açısından belirsizlik yaratıyor.

Avrupa genelinde kasım ayının ikinci yarısına ilişkin daha ılıman hava tahminleri de ısınma amaçlı doğal gaz talebinin azalabileceği beklentisini güçlendirerek fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı sınırladı.

Bununla birlikte, Avrupa Birliği (AB) genelinde doğal gaz depolarının doluluk oranının geçen yılın aynı dönemine göre düşük seyretmesi arz güvenliği endişelerini canlı tutuyor. Gas Infrastructure Europe verilerine göre AB ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı 19 Kasım itibarıyla yüzde 69,83 seviyesinde ölçüldü. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 81,2 olarak kaydedilmişti.