Devler toprağa ‘yatırım ekiyor’
Son yıllarda girdi fiyatlarındaki yükseliş, ekim alanlarının daralması, desteklerin yetersiz kalması gibi birçok sorunla boğuşan tarım sektöründe yeni dönem başlıyor.
Hatırlanacağı gibi tarımda yaşanan sorunları gündemine alan hükümet kasım ayında yapılan Tarım Şurası ile 2020’de yeni dönemin başlayacağını duyurmuştu.
Tarım Şurası’ndan çıkan kararlarla 2020’ye büyük beklentiyle giren sektörde, destekleyici ilk hamle tarımsal üretimde yatırıma düşük kredi fırsatıyla geldi.
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nin tarımsal üretime ilişkin finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisinin yeni yatırımlara kapı aralaması beklenirken, sektör Türkiye’nin dev gruplarından stratejik yatırımlar almaya devam ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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