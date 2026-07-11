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  • O eve ulaşmak için 96 basamak çıkmak gerekiyor! Kayalığın zirvesindeki evin fiyatı dudak uçuklattı

O eve ulaşmak için 96 basamak çıkmak gerekiyor! Kayalığın zirvesindeki evin fiyatı dudak uçuklattı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kayalıkların zirvesinde yer alan ve 96 basamakla ulaşılan simge yapı satışa çıkarıldı. Bir sinema filmine de ev sahipliği yapan yapı için 30 milyon lira bedel belirlendi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
O eve ulaşmak için 96 basamak çıkmak gerekiyor! Kayalığın zirvesindeki evin fiyatı dudak uçuklattı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kayalığın zirvesine inşa edilen ve zamanla bölgenin simge yapılarından biri haline gelen ev satışa çıkarıldı. mekli öğretmen Bekir ve Nermin Taştan çiftinin hayallerini gerçeğe dönüştürerek yaptırdığı yapı, 30 milyon liradan alıcısını bekliyor.

1 Eve kayalığa oyulan 96 basamaklı merdivenle ulaşılıyor

Eve kayalığa oyulan 96 basamaklı merdivenle ulaşılıyor

İstanbul'daki görevlerinin ardından sakin bir yaşam sürmek isteyen Taştan çifti, yıllar önce Kemaliye'ye gelerek ilçe merkezine hakim kayalık alanda ev yapımına başladı. 

Kum, çimento ve taş gibi yapı malzemeleri insan ve hayvan gücüyle kayalığın eteklerine taşındı, ardından kurulan ilkel teleferik sistemiyle zirveye çıkarıldı. Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar sonunda tamamlanan eve, kayalığa oyulan 96 basamaklı merdivenle ulaşılıyor.

2 Sinema ve dizi yapımcılarının da ilgisini çekmişti

Sinema ve dizi yapımcılarının da ilgisini çekmişti

Vadinin ve ilçe yolunun görülebildiği konumuyla dikkat çeken ev, zamanla Kemaliye'nin en çok fotoğraflanan yapılarından biri olurken, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

"Düğün Dernek 2" filminin bazı sahnelerine de ev sahipliği yapan yapı, sinema ve dizi yapımcılarının da ilgisini çekti.

3 30 milyon lira bedel belirlendi

30 milyon lira bedel belirlendi

Yaz aylarını Kemaliye'de, kış aylarını ise İstanbul'da geçiren Taştan çifti, Haziran ayı sonunda evi satışa çıkarırken, ilçenin sembolleri arasında gösterilen yapı için 30 milyon lira bedel belirlendi.
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