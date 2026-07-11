O eve ulaşmak için 96 basamak çıkmak gerekiyor! Kayalığın zirvesindeki evin fiyatı dudak uçuklattı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kayalığın zirvesine inşa edilen ve zamanla bölgenin simge yapılarından biri haline gelen ev satışa çıkarıldı. mekli öğretmen Bekir ve Nermin Taştan çiftinin hayallerini gerçeğe dönüştürerek yaptırdığı yapı, 30 milyon liradan alıcısını bekliyor.
1 Eve kayalığa oyulan 96 basamaklı merdivenle ulaşılıyor
İstanbul'daki görevlerinin ardından sakin bir yaşam sürmek isteyen Taştan çifti, yıllar önce Kemaliye'ye gelerek ilçe merkezine hakim kayalık alanda ev yapımına başladı.
Kum, çimento ve taş gibi yapı malzemeleri insan ve hayvan gücüyle kayalığın eteklerine taşındı, ardından kurulan ilkel teleferik sistemiyle zirveye çıkarıldı. Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar sonunda tamamlanan eve, kayalığa oyulan 96 basamaklı merdivenle ulaşılıyor.
2 Sinema ve dizi yapımcılarının da ilgisini çekmişti
Vadinin ve ilçe yolunun görülebildiği konumuyla dikkat çeken ev, zamanla Kemaliye'nin en çok fotoğraflanan yapılarından biri olurken, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.
"Düğün Dernek 2" filminin bazı sahnelerine de ev sahipliği yapan yapı, sinema ve dizi yapımcılarının da ilgisini çekti.