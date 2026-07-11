BYD Seagull için büyük değişim: Boyutları büyüdü, gücü neredeyse iki katına çıktı

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) yayımladığı yeni belgeler, BYD Seagull'ın güncellenen versiyonunu ortaya çıkardı. 10 Temmuz 2026'da paylaşılan teknik bilgiler, elektrikli hatchback modelinin hem tasarımında hem de teknik altyapısında önemli değişiklikler yaptığını gösteriyor.
Yeni nesil Seagull, artık daha büyük bir gövdeye sahip. Otomobilin uzunluğu 4.205 mm, genişliği 1.810 mm, yüksekliği ise 1.570 mm olarak açıklandı. Dingil mesafesi de 2.650 mm'ye yükseldi. Bu değer, önceki modele göre 150 mm daha uzun. Gövde uzunluğu ise 425 mm arttı. Böylece Seagull, boyut olarak BYD Dolphin'e daha da yaklaştı.
1 Motor gücü yükseldi
Yeni Seagull'da Zhengzhou BYD Auto tarafından geliştirilen sürekli mıknatıslı senkron elektrik motoru görev yapıyor. Motor 95 kW, yani yaklaşık 127 beygir güç üretiyor.
Önceki modelde kullanılan 75 beygirlik motorun yerini alan bu yeni ünite, büyüyen gövdeyi desteklemek için daha yüksek performans sunuyor. Resmi belgelerde aracın azami hızı ise 150 km/s olarak yer alıyor.
Batarya altyapısı korunuyor
Otomobilde lityum demir fosfat (LFP) batarya kullanılmaya devam ediyor. Batarya hücrelerini Shaoxing FinDreams Battery üretiyor. Şirket, batarya paketinin montajını da üstleniyor.
2 Ağırlık arttı, kişiselleştirme seçenekleri genişledi
Boyutların büyümesi aracın ağırlığını da artırdı. Standart versiyonun boş ağırlığı 1.180 kilogram olarak açıklandı. Azami yüklü ağırlık ise 1.555 kilogram seviyesinde.
Daha donanımlı versiyonlarda boş ağırlık 1.255 kilograma, azami yüklü ağırlık ise 1.630 kilograma çıkıyor.
BYD ayrıca farklı jant tasarımları, çamurluk detayları, yan etek parçaları ve farklı pazarlar için hazırlanan logo seçenekleri de sunacak. Tüm versiyonlarda 205/60 R16 ölçüsünde lastikler ve beş kişilik oturma düzeni bulunuyor.
Farklı ülkelerde farklı isimlerle satılıyor
BYD, aynı otomobili pazara göre farklı isimlerle satışa sunuyor. Bazı ülkelerde model BYD Atto 1, bazı pazarlarda ise BYD Dolphin Surf adıyla satılıyor. Şirket, bazı bölgelerde BYD Dolphin Mini ismini de kullanmaya devam ediyor.
Akıllı sürüş sistemi güçleniyor
Resmi belgelerde dikkat çeken yeniliklerden biri de isteğe bağlı kamera sistemi oldu. Bu kamera, aracın üst fren lambasına entegre ediliyor ve akıllı sürüş sistemine destek sağlıyor.
Daha önce test sürüşlerinde görüntülenen lidar sensörlü Seagull prototipleri de BYD'nin bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü göstermişti.
3 Rekabet kızışıyor
Çin pazarındaki satış rakamları, BYD'nin bu güncellemeyi neden yaptığına da işaret ediyor. Haziran 2026'da Geely EX2 (Xingyuan) modeli 33.359 adet satışa ulaştı. Aynı dönemde BYD Seagull ise 9.825 adet satıldı.
Yeni boyutlar, daha güçlü motor ve güncellenen donanım seçenekleriyle BYD'nin elektrikli hatchback modelini rekabette daha güçlü bir konuma taşımayı hedeflediği görülüyor.