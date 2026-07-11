BYD Seagull için büyük değişim: Boyutları büyüdü, gücü neredeyse iki katına çıktı

Boyutların büyümesi aracın ağırlığını da artırdı. Standart versiyonun boş ağırlığı 1.180 kilogram olarak açıklandı. Azami yüklü ağırlık ise 1.555 kilogram seviyesinde.

Daha donanımlı versiyonlarda boş ağırlık 1.255 kilograma, azami yüklü ağırlık ise 1.630 kilograma çıkıyor.

BYD ayrıca farklı jant tasarımları, çamurluk detayları, yan etek parçaları ve farklı pazarlar için hazırlanan logo seçenekleri de sunacak. Tüm versiyonlarda 205/60 R16 ölçüsünde lastikler ve beş kişilik oturma düzeni bulunuyor.

Farklı ülkelerde farklı isimlerle satılıyor

BYD, aynı otomobili pazara göre farklı isimlerle satışa sunuyor. Bazı ülkelerde model BYD Atto 1, bazı pazarlarda ise BYD Dolphin Surf adıyla satılıyor. Şirket, bazı bölgelerde BYD Dolphin Mini ismini de kullanmaya devam ediyor.

Akıllı sürüş sistemi güçleniyor

Resmi belgelerde dikkat çeken yeniliklerden biri de isteğe bağlı kamera sistemi oldu. Bu kamera, aracın üst fren lambasına entegre ediliyor ve akıllı sürüş sistemine destek sağlıyor.

Daha önce test sürüşlerinde görüntülenen lidar sensörlü Seagull prototipleri de BYD'nin bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğünü göstermişti.