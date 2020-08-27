Türkiye’de özel sektör, pandemi sonrasında küresel ticarette doğan fırsatları değerlendirmek için yeni yatırım planlarını devreye almaya başladı.

Pek çok şirket, yeni yatırımlarla yıl sonu hedeflerinde yukarı yönlü revizyon yapmaya hazırlanıyor. Türkiye iş dünyası bir yandan yüksek döviz kurları nedeniyle yıl sonu hedeflerini güncellemeye girişirken, diğer yandan pandeminin olumsuz etkilerini yavaş yavaş geride bırakmaya başlıyor.

Henüz sanayi üretimi ve ihracat gibi göstergelerde kayda değer bir iyileşme göze çarpmasa da şirketler pandemi sonrasında küresel ticarette doğan fırsatları değerlendirmek için yeni yatırım planlarını devreye almaya başladı.

Pandemi döneminde ortaya çıkan ihtiyaçlar göz önüne alındığında, özellikle gıda, mobilya, tekstil ve inşaat sektörlerindeki yatırım hamlesi dikkat çekiyor.

Türkiye’de kurlardaki volatilitenin azalması ve salgına karşı aşı bulunmasına ilişkin gelişmelerle birlikte yatırım ortamının daha da canlanması bekleniyor. Haberimizin tablosunda buna örnek olabilecek 10 yatırımı görebilirsiniz.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.