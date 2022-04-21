Türkiye’de her yedi yılda bir tesisin durumuna göre yenilenme yapılıyor. Yaklaşık 13 bin tesiste 1,7 milyon yatağın yenilenme dönemi geldi.

Ancak krizlerden kurtulamayan turizmciler, borç yükü nedeniyle yenilenmeyi gündemine alamıyor. Turizmde Akdeniz Çanağı’nın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye, gelecek 7-8 yılda en az 100 milyon turist ve 100 milyar dolar döviz hedefliyor.

Ancak bu hedefe ulaşmak için doğru pazarlama stratejilerinin yanı sıra sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesi de önem taşıyor. Bunun için de düzenli olarak tesislerin renovasyona girmesi ve kendini yenilemesi gerekiyor.

Türkiye’de konaklama sektörü 1980’lerin başlarından itibaren gelişmeye başladı ve 1990’lardan sonra kitle turizmine yönelik şekillendi.

Perdeden seramiğe, havludan yorgana kadar yüzlerce ürünün kullanıldığı konaklama sektörü, milyarlarca dolarlık alımıyla 54 yan sektörü besliyor.

Konaklama tesislerinin şimdi de bu alımları yapıp renovasyon sürecine girmesi bekleniyor. Ancak beklentiler karşılanacak gibi gözükmüyor

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.