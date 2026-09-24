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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye için büyüme tahminini değiştirdi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini açıkladı. Banka, Türkiye ekonomisinin 2026’da yüzde 3, 2027’de ise yüzde 4 oranında büyümesini bekliyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye için büyüme tahminini değiştirdi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu faaliyet gösterdiği ülkeleri kapsayan Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunu açıkladı.

Raporda, bankanın faaliyet gösterdiği ülkelerde ortalama ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,5 ve 2027'de yüzde 4 olacağı tahmin edildi. Söz konusu oranlar, EBRD'nin bölge için ekonomik büyüme tahminini hazirandaki seviyesine göre sırasıyla 0,6 ve 0,4 puan aşağı yönlü revize ettiği anlamına geliyor.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü

Raporda, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 3 ve 2027'de yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü. Bankanın Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme öngörüsü haziranda yüzde 3,5 olarak açıklanmıştı.

Bankanın raporunda, Türkiye ekonomisinde büyümeye ilişkin aşağı yönlü revizyonda yüksek enflasyon ve sıkı finansal koşullar ortamında zayıflayan iç talebin yanı sıra Orta Doğu'daki savaşın devam eden etkisi ve ihracata yönelik maliyet rekabetçiliği baskılarının etkili olduğu bildirildi.

Öte yandan raporda, Orta Doğu'da kalıcı barış sağlanması, dış talebin güçlenmesi ve para politikası disiplininin sürdürülmesinin yatırımları ve daha hızlı büyümeyi destekleyebileceği kaydedildi.

EBRD'nin, büyük kısmı özel sektörde olmak üzere Türkiye'de 25 milyar avronun üzerinde yatırımı bulunuyor.

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