Borusan Lojistik’te üst düzey atama
Borusan Lojistik İcra Kurulu’nda yeni bir atama yapıldı. Borusan Lojistik şirketinin lojistik hizmetlerinden sorumlu genel müdürlük pozisyonuna Mehmet Kalay atandı.
Kariyerine Beko Elektronik’te başlayan Mehmet Kalay, ABD’de inovatif operasyonel stratejiler konusunda uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlık firması olan PRTM’de çalıştı.
ABD kökenli PTC firmasında genel müdürlük yaptı. 2006 yılında girdiği Tetra Pak şirketinde üst düzey pozisyonlar üstlendi ve 2012 yılında Tetra Pak Türkiye’nin genel müdürü ve 25 ülkeden oluşan Ortadoğu Bölgesi’nin grup lideri oldu.
2013-2015 yılları arasında Hilti şirketinde genel müdür olarak görev yapan Kalay, aynı zamanda Orta Asya dâhil olmak üzere 10 ülkenin de sorumluluğunu üstlendi. 2015 yılından 2018’e kadar Abraaj Group’ta yönetici direktör olarak çalıştı.
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