Borusan’da bayrağı devralıyor
2019 yılının başından beri CEO’luk görevini de üstlenen Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, bu görevi 2020 yılında devretmeye hazırlanıyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Borusan Holding’in yeni CEO’su, uzun yıllardır şirkette farklı pozisyonlarda yöneticilik yapan Erkan Kafadar olacak.
Kafadar, 2020 yılının ocak ayında göreve başlayacak.
1991 yılında yetiştirme elemanı olarak Borusan Grubu’na katılan Erkan Kafadar, 1991-1995 yılları arasında Borusan Birleşik Boru Fabrikaları ve 1995-1999 yılları arasında Borçelik ihracat departmanında farklı görev ve sorumluluk seviyelerinde çalıştı.
Ardından Borçelik’te 1999 yılında ihracat müdürü ve 2002 yılında da satış, satın alma ve pazarlamadan sorumlu icra kurulu üyesi oldu. 2006 yılında Borçelik’in genel müdürü olan Kafadar, 2015 yılından sonra Borusan Holding bünyesinde icra kurulu üyesi olarak çalışmaya devam etti.
Zaman içinde holding şirketlerinde murahhas üye ve yönetim kurulu rollerinde görev aldı.
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