Ekol’un ülke müdürü
1990 yılında kurulan Ekol, taşımacılık, kontrat lojistiği, dış ticaret, gümrük ve tedarik zinciri yönetimi alanında 15 ülkede hizmet veren bir lojistik şirketi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Şirketin üst yönetiminde önemli bir değişim oldu.
Ekol’ün Türkiye ülke müdürlüğü görevine, lojistik sektörünün deneyimli kadın yöneticilerinden Arzu Akyol Ekiz getirildi. Ekiz, kariyeri boyunca Singer, Sitmar Lojistik, GAP Perakende Moskova’da yöneticilik yaptı.
Profesyonel iş hayatına Damco Maersk Lojistik ve Netlog Lojistik’te devam eden Ekiz, Global Forwarding’in genel müdürlüğünü yaptı. Son olarak Fiba Perakende’de lojistik ve dış ticaret danışmanı pozisyonunda çalıştı.
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