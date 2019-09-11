Görev alanı genişledi
Anne, bebek beslenmesi ve medikal beslenme ürünlerini tek çatı altında toplayarak yaşamın tüm evrelerindeki beslenme ihtiyaçlarına çözümler sunmayı hedefleyen Nutricia’nın yeni global organizasyonuna Cem Küçükcan, Nutricia BDT, Türkiye, Ortadoğu ve dış pazarlardan sorumlu başkan yardımcısı olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Küçükcan, sağlık sektöründeki kariyerine 1997 yılında başladı. Çokuluslu ilaç şirketlerinde yöneticilik rolleri üstlenen Küçükcan, Danone ailesine 2010 yılında Nutricia Medikal Beslenme Türkiye ve HUB’ın genel müdürü olarak katıldı.
Küçükcan, görevi süresince Türkiye’nin bölgesel faaliyetlerini genişletmesini ve yerel olarak markalarının güçlenmesini sağladı. Ardından 2014 yılında İngiltere ve İrlanda’nın genel müdürü olarak atandı.
Küçükcan, 2017 yılından bu yana Nutricia Medikal Beslenme’nin Avrupa’dan sorumlu bölge başkanı olarak görev yapmaktaydı.
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