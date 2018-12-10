Rockwell Automation Türkiye’nin başına geldi
Endüstriyel otomasyon ve bilişim şirketi Rockwell Automation Türkiye, otomasyon sektörünün deneyimli ismi Ediz Eren’i yeni ülke direktörü olarak atadı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Eren, Assan Alüminyum’daki yedi yıllık bakım yönetimi deneyiminin ardından 2011 yılında Rockwell Automation’a katıldı. Son kullanıcı satış yöneticisi olarak girdiği
şirkette daha sonra servis ve destek müdürlüğüne terfi etti.
Eren, yine Rockwell Automation Türkiye ofisinde görev yapmaya devam edecek. Genel merkezi ABD’nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde olan Rockwell Automation, 22 bin çalışanıyla 80’den fazla ülkede müşterilerine hizmet veriyor.
Önceki haber 130 bin istihdam fırsatı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?