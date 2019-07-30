Teknik genel müdür
24 yıldır Pfizer ailesinin bir üyesi olan Aslı Tuğluoğlu Karabay, Pfizer Upjohn Teknik’in genel müdürü oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Pfizer Upjohn Global Tedarik divizyonunun farklı görevlerinde yer alarak bölümün başarılarında önemli rol oynayan Karabay, son olarak Upjohn Global Tedarik divizyonunun kalite operasyonları ve çevre, iş sağlığı ve güvenliği müdürü olarak görev aldı.
Karabay, 1995 yılında kalite kontrol analisti olarak Pfizer Türkiye ailesine katılmıştı.
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