Türk Traktör’de bayrak değişimi
Türkiye traktör pazarının önemli üreticilerinden Türk Traktör’ün yaklaşık dokuz yıldır genel müdürlüğünü sürdüren Marco Votta, görevini Aykut Özüner’e devrediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Dört yıldır Zer Merkezi Hizmetler AŞ’de genel müdür olarak görev yapan Aykut Özüner, görevi 1 Ocak 2019 tarihinde Marco Votta’dan teslim alacak.
Türkiye’nin ilk traktör ihracatıyla birlikte bugüne kadar toplam 130’un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk Traktör, bugün Avrupa’nın en büyük traktör üreticileri arasında yer alıyor.
Koç Topluluğu ile dünyanın en büyük traktör üreticilerinden CNH Industrial’in ortak olduğu şirketin hisselerinin yüzde 25’i de BİST’de işlem görüyor.
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