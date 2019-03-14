Türkiye ve Doğu Avrupa’yı yönetecek
Pfizer Türkiye’ye 11 yıl önce katılan Ahmet Giray Ölmez, Pfizer Türkiye ve Doğu Avrupa’nın hastane iş birimi lideri olarak atandı.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Ölmez, 11 yılda 10 pozisyon değiştirerek Pfizer Türkiye’nin rotasyonla lider yetiştirme kültürünün en başarılı örneklerinden biri oldu.
Ahmet Giray Ölmez, yeni görevinde Türkiye’deki sorumluluğuna ek olarak Pfizer’in Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya ve Macaristan’daki hastane iş birimlerinin de yönetiminden ve gelişiminden sorumlu olacak.
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