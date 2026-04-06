Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden sürücü belgesi alamayacağı tespit edilen bireyler için yeni bir hak tanındı. Buna göre söz konusu kişiler, belirlenen araçların ilk alımında 10 yılda bir kez ÖTV istisnasından yararlanabilecek.
Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.
1 ÖTV’siz araç alımında şartlar neler?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 Aralık 2023’te 29330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’ne göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olarak satın alınabilecek araçlarda bazı şartlar aranıyor. Buna göre, motor hacmine bakılmaksızın, araçların ÖTV dahil tüm vergilerle birlikte toplam bedelinin 2 milyon 873 bin 900 TL’yi aşmaması ve yüzde 40 yerlilik oranını sağlaması gerekiyor.
2 ÖTV’siz araç alımında kimler yararlanabilir?
Türkiye’de engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan kişiler, belirlenen üst fiyat sınırları dahilinde ÖTV ödemeden araç sahibi olabiliyor. Daha düşük oranlı engellilik durumlarında ise araçta özel tertibat şartı aranıyor.
Bu kapsamda alınan araçların belirli bir süre elden çıkarılması mümkün olmazken, süresi dolmadan yapılan satışlarda ödenmeyen ÖTV’nin geri alınması söz konusu olabiliyor.
3 ÖTV muafiyetli araç listesi ve güncel fiyatlar
Marka-Model — Satış Fiyatı (TL) — ÖTV Muafiyetli Satış Fiyatı (TL)
- Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S — 1.894.000 — 1.192.517
- Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S — 2.040.000 — 1.284.444
- Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S — 2.160.000 — 1.360.000
- Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S — 2.215.000 — 1.394.628
- Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S — 2.370.000 — 1.492.222
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT — 2.808.000 — 1.404.000
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT — 2.530.000 — 1.264.999
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT — 2.549.000 — 1.274.499
- Toyota Corolla 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT — 2.873.000 — 1.436.499
- Fiat Egea Easy 1.6 Manuel — 1.429.900 — 919.220
- Fiat Egea Easy 1.6 Otomatik — 1.679.900 — 1.079.935
- Fiat Egea Urban 1.6 Manuel — 1.499.900 — 964.221
- Fiat Egea Urban 1.6 Otomatik — 1.729.900 — 1.112.077
- Fiat Egea Lounge 1.6 Manuel — 1.559.900 — 1.002.792
- Fiat Egea Lounge 1.6 Otomatik — 1.789.900 — 1.126.793
- Renault Clio Evolution Plus TCe 115 EDC — 1.795.000 — 1.130.184
- Renault Clio Esprit Alpine TCe 115 EDC — 1.996.000 — 1.256.740
- Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp — 1.776.000 — 1.141.714
- Renault Duster Evolution Turbo TCe EDC 145 hp — 1.901.000 — 1.196.925
- Renault Duster Techno Turbo TCe EDC 145 hp — 2.026.000 — 1.275.628
- Renault Duster Techno Full Hybrid E-Tech 160 hp — 2.491.000 — 1.507.709
- Renault Megane Touch 1.3 TCe 140 bg — 1.766.000 — 1.135.285
- Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg — 2.108.000 — 1.327.258
- Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg — 2.266.000 — 1.426.740
- Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg — 2.671.000 — 1.616.657
- Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump — 1.425.000 — 916.071
- Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump — 1.587.000 — 1.020.214
- Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style — 1.680.000 — 1.080.000
- Hyundai i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite — 1.745.000 — 1.121.785
- Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump — 1.695.000 — 1.089.642
- Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style — 1.750.000 — 1.124.999
- Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite — 1.823.998 — 1.172.569
- Togg T10F V1 RWD Standart Menzil — 1.884.980 — 1.570.816
- Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil — 2.195.600 — 1.829.666
- Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil — 2.370.930 — 1.975.775
- Togg T10X V1 RWD Standart Menzil — 1.869.048 — 1.557.540
- Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil — 2.179.668 — 1.816.390
- Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil — 2.371.000 — 1.975.832