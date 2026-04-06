Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 Aralık 2023’te 29330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’ne göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla ÖTV ve Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden muaf olarak satın alınabilecek araçlarda bazı şartlar aranıyor. Buna göre, motor hacmine bakılmaksızın, araçların ÖTV dahil tüm vergilerle birlikte toplam bedelinin 2 milyon 873 bin 900 TL’yi aşmaması ve yüzde 40 yerlilik oranını sağlaması gerekiyor.