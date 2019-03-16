BES’te portföy büyüklüğü dört kat arttı
LUDENS İleri Finansal Hizmetleri, Aralık 2018 itibarıyla ‘Emeklilik Fonları Performans Raporu’ hazırladı. Bireysel emeklilik sistemi, Aralık 2018 itibarıyla 15’inci yılını geride bırakarak yaklaşık 12 milyon katılımcıya ulaştı.
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Bu katılımcıların 6,9 milyon kişisi gönüllü BES ve 5 milyon kişisi Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS). 2018 sonu itibarıyla BES’te toplam portföy büyüklüğü yaklaşık 93,1 milyar TL oldu. Bu büyüklüğün 88,5 milyar TL’lik kısmı gönüllü BES ve 4,6 milyar TL’lik kısmı OKS’de yer alıyor.
Gönüllü BES’e devlet katkısının getirildiği 2013 senesinden bu yana rakamlar incelendiğinde portföy büyüklüğünün yaklaşık dört katına, katılımcı sayısının da iki katına çıktığı ifade ediliyor.
Rapora göre, gönüllü bireysel emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama net getirisi, son beş yılda TÜFE’nin 10 puan, son 10 yılda 57 puan ve gönüllü bireysel emeklilik sisteminin başladığı 2004 yılından beri ise TÜFE’nin oldukça üzerinde getiri elde etti.
2018’de ise emeklilik fonlarının ağırlıklı ortalama getirisi enflasyonun 6 puan altında. Rapora göre, bireysel emeklilik sisteminde 2018 yılının son üç ayında öne çıkan başlıklar şöyle sıralanıyor:
• Bir emeklilik şirketine ait toplam emeklilik fonu portföyünün yüzde 40’ından fazlasının aynı portföy yönetim şirketi tarafından yönetilemeyeceğine ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı.
• Otomatik Katılım Sistemi’nde cayma hakkını kullananlar için daha önce iki yıl olan zorunlu geri dönüş süresi üç yıla uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde otomatik katılım süresini beş yıla kadar uzatabilecek.
• Gönüllü BES fonlarına genel olarak bakıldığında, başlangıçtan itibaren ortalama yüzde 445 oranında birikimli ağırlıklı ortalama net getiri söz konusu. 10 yıllık dönem için ortalama yüzde 203, son beş yılda yüzde 82’lik bir getiri yaratılmışken, 2018’de bu getiri yüzde 14 seviyesinde.
• Fon kategorileri bazında bakıldığında,
gönüllü BES’te başlangıçtan itibaren en yüksek getiri kamu dış borçlanma araçları emeklilik fonlarına (yüzde 544) ait.
Son 10 yılda ve son beş yılda en yüksek getiri yine kamu dış borçlanma araçları fonları kategorisinde sağlanırken, 2018 yılında kıymetli maden fonları öne çıkıyor.
• OKS emeklilik fonlarının başlangıçtan itibaren ağırlıklı ortalama getirisi yüzde 28 olup TÜFE’nin yaklaşık 1 puan altında.
• Mevduat faiz oranları ve Gönüllü BES emeklilik fonları için stopajdan arındırılmış getiriler ile yapılan incelemede 10 ve beş yıllık dönemlerde ağırlıklı ortalama fon getirilerinin mevduat faiz oranlarının üzerinde olduğu görülmüyor.
• 2018 yılı için karşılaştırma ölçütleri ile yapılan kıyaslamada karşılaştırma ölçütü getirisinin üzerinde getiri sağlayan fonların toplam fonlar içindeki payı (başarı oranı) yüzde 70.
• Hisse senedi ortalama ağırlıklandırılmış fon getirilerinin, BİST-100 fiyat endeksi ile karşılaştırıldığında, başlangıçtan itibaren, son 10 yıllık ve beş yıllık dönemlerde endeksten yüksek olduğu görülüyor. Başlangıçtan itibaren bu fark 35 puan iken son beş yılda 24 puan.
• 2018 yılında ise BİST-100 fiyat endeksi yüzde 21 değer kaybederken hisse senedi fon kategorisindeki ortalama kayıp yüzde 14.
•Fonların vergi sonrası getirisi mevduat faiz oranı ile karşılaştırıldığında, son 10 yıllık ve son beş yıllık dönemde ağırlıklı ortalama fon getirisinin mevduat faizlerinin üzerinde olduğu görülüyor.
• 2018 yılında ağırlıklı ortalama fon getirisinin mevduatın 1,3 puan altında kaldığı görülüyor.
“ALTINA RİSK DÜZEYİYLE UYUMLU ORANDA YER VERİN”
CANER ÖZHAN
İŞ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK PORTFÖY YÖNETİMİ KIDEMLİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Önceki hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısında alınan güvercin kararlar sonrası dolar endeksindeki güçlenmeyle ons altında düşüş görülmüştü.
Geçen haftada Çin’in aldığı büyüme dostu tedbirler ve diğer likidite artırıcı kararlarla küresel risk iştahındaki iyileşme ile düşük gelen ABD tarım dışı istihdamı artışı ve enflasyonu verilerine paralel olarak, dolar değer kaybetti.
Ons altının fiyatı da tekrar 1.300 doların üzerine yükseldi. Kısa vadede 1.285’i önemli destek olarak gördüğümüz altında, bu seviyeye yaklaşan geri çekilmeleri alım/biriktirme seviyesi olarak uygun buluyoruz. 1.305 dolar ise yukarı yönlü ilk direnç seviyesi.
FED’in ocak ayı toplantısından sonra yapılan açıklamalarla faiz artışlarına bir süre ara vereceği, bilanço küçültme sürecinde temkinli olacağı sinyalini vermesi ve takip eden haftalarda da bu gevşek duruşunu teyit ettiğini göz önünde bulundurmak gerek.
Altın fiyatlarını destekleyecek temel faktör olarak küresel genişleyici para politikalarını işaret edebiliriz. Güvenli liman arayışını tetikleyecek bir jeopolitik gelişme yaşanmadığı sürece, altında görülecek olası yükseliş hareketi ölçülü olabilir.
Kısa vadedeki güvercin söylem ve piyasa fiyatlamasına karşın, orta vadede para politikalarına yönelik belirsizliklerin arttığı bu dönemde, çeşitlendirme amacı taşıyan yatırımcılar için altın iyi bir alternatif olabilir. Yatırımcılara portföylerinde risk düzeyleriyle uyumlu oranda altın pozisyonuna yer vermelerini öneriyoruz.”
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