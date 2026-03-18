Arefe günü eczaneler, sağlık ocakları açık mı? Yarın hastaneler yarım gün mü?

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Sağlık ocaklarının yanı sıra belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar ve vergi daireleri gibi devlet kurumları da yarın saat 13.00'e kadar açık olacak. Yarım günlük mesai bitimiyle birlikte bu kurumlarda da bayram tatili başlayacak ve normal mesai düzenine 23 Mart Pazartesi sabahı dönülecek.

Hastanelerin Acil Servisleri

Poliklinik randevuları arefe günü öğleden sonra iptal edilse de, tüm devlet ve üniversite hastanelerinin Acil Servis bölümleri 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca yaşanabilecek acil durumlarda hastanelerin bu birimleri açık kalacak.