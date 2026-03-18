Arefe günü eczaneler, sağlık ocakları açık mı? Yarın hastaneler yarım gün mü?

Yarın 19 Mart Perşembe yani Ramazan Bayramı arefesi. Planlarını yarın öğleden sonraya bırakan vatandaşların, resmi tatilin başlama saatini dikkate alması oldukça kritik. İlaç yazdırmak veya muayene olmak isteyen vatandaşların sabah saatlerini değerlendirmesi büyük önem taşıyor.
Sağlık Ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri)
Sağlık ocakları yarın sabah mesai başlangıcıyla birlikte hizmet vermeye başlayacak ancak tam gün açık olmayacaklar.
Sabah Mesaisi: Saat 08.00 - 12.30 arasında muayene, pansuman veya ilaç yazdırma gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Öğleden Sonra: Saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlayacağı için tüm aile sağlığı merkezleri kapanacak. Bayram süresince (Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kapalı kalmaya devam edecekler.
Eczaneler ve Nöbetçi Sistemi
Eczanelerin çalışma düzeni arefe günü iki aşamalı olarak ilerler:
Saat 13.00’e Kadar: Semtinizdeki tüm eczaneler normal çalışma düzeninde açık olacak.
Saat 13.00’ten Sonra: Standart eczaneler kapanacak ve hizmet sadece "Nöbetçi Eczaneler" aracılığıyla yürütülecek. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde de yalnızca nöbetçi eczaneler üzerinden ilaç temin edebileceksiniz.
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
Sağlık ocaklarının yanı sıra belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar ve vergi daireleri gibi devlet kurumları da yarın saat 13.00'e kadar açık olacak. Yarım günlük mesai bitimiyle birlikte bu kurumlarda da bayram tatili başlayacak ve normal mesai düzenine 23 Mart Pazartesi sabahı dönülecek.
Hastanelerin Acil Servisleri
Poliklinik randevuları arefe günü öğleden sonra iptal edilse de, tüm devlet ve üniversite hastanelerinin Acil Servis bölümleri 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca yaşanabilecek acil durumlarda hastanelerin bu birimleri açık kalacak.