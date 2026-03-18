Sürdürülebilirlik liderleri “Ortak Etki Günü”nde bir araya geldi

Alarko Holding, topluluk şirketlerinin sürdürülebilirlik alanındaki aksiyonlarının ve yeni dönem hedeflerinin mercek altına alındığı Ortak Etki Günü’nün ikincisini Holding Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi.

Şirketlerinin birbirinden öğrenme kültürünün güçlenmesine, iyi uygulamaların görünür hale gelmesine, sürdürülebilirlik yönetiminde kolektif değer yaratma yaklaşımının derinleşmesine katkı sunan “Ortak Etki Günü” karbon nötr olarak düzenlendi. Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız’ın başkanlık ettiği buluşmaya Holding üst düzey yöneticileri, Topluluk şirketlerinin genel müdürleri ve sürdürülebilirlik yöneticilerinin yanı sıra Alarko’nun sürdürülebilirlik odağındaki iş ortakları da katılım sağladı.

Ümit N. Yıldız: “Sürdürülebilirlik literatüründe yer alan tüm kavramları birer iş fırsatı olarak görmemiz gerekiyor”

Ortak Etki Günü’nün açılış konuşması Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit N. Yıldız tarafından gerçekleştirildi. İklim risklerinin artık yalnızca çevresel değil, doğrudan iş sonuçlarını etkileyen bir gerçeklik haline geldiğine dikkat çeken Ümit N. Yıldız, "Bir yerde riskler varsa mutlaka fırsatlar da vardır. Bu bakış açısıyla sürdürülebilirliği sadece iş modellerimizin değil, büyüme planlarımızın ve yatırımlarımızın da merkezine koyuyoruz" dedi.

Artan çevresel ve sosyal regülasyonların, değişen tüketici beklentileriyle birlikte yeni pazarlar oluşturduğunu ifade eden Yıldız, önümüzdeki dönemde temiz enerji, yeşil teknolojiler ve etki yatırımlarının daha da önem kazanacağını vurguladı. “Enerji verimliliği, biyoçeşitlilik, sağlıklı ve güvenli gıdaya erişim, etki odaklı toplumsal projeler, döngüsel ekonomi, üçüz dönüşüm… Sürdürülebilirlik literatüründe yer alan tüm bu kavramları Alarko için sadece birer ev ödevi değil, birer iş fırsatı olarak görmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

“Dönüşürken iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi de dönüştürmemiz gerekiyor”

Karbon emisyonlarının azaltılmasında yeşil enerjiye geçiş ve kaynakların döngüsel kullanımının büyük bir potansiyel taşıdığını ifade eden Yıldız, "Kendimiz dönüşürken iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi de dönüştürmemiz gerekiyor" diyerek ekosistem liderliğindeki rollerinin önemine de vurgu yaptı.

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ve bu kapsamdaki ESG değerlendirmesinde en yüksek puanlı üç şirketten biri olduklarını hatırlatan Yıldız, konuşmasında yeşil yatırımları artırma, karbon ayak izini azaltma ve sosyal etkiyi güçlendirme hedeflerini yineledi.

