Mücevher sektörünün dönüşümüne öncülük ediyor

Informa Markets tarafından Elmas Kule sponsorluğunda düzenlenen IJS, hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarla da sektöre yön vermeye devam ediyor. Fuar, uyguladığı “Better Stands / Çevre Dostu Stantlar” programıyla, katılımcı firmaları ve çözüm ortaklarını tek kullanımlık çözümler yerine uzun ömürlü, yeniden kullanılabilir ve geri dönüşüme uygun malzemeler tercih etmeye teşvik ediyor. Bu yaklaşım, yalnızca fuar alanıyla sınırlı kalmayarak sektör genelinde sürdürülebilir iş yapış biçimlerinin yaygınlaşmasına da güçlü bir katkı sunuyor.

IJS Istanbul Jewelry Show’un sürdürülebilirlik alanındaki öncü rolü, sadece fuar alanıyla sınırlı kalmıyor. Mücevher ve saat sektöründe etik, sosyal ve çevresel sorumluluk standartlarını belirleyen uluslararası bir kuruluş olan Responsible Jewellery Council (RJC) üyeliğiyle bu alandaki kararlılığını pekiştiren fuar, 2023 yılından bu zamana geçen süreçte Türk mücevher firmalarının RJC’ye katılımında kayda değer bir artışın önünü açtı. Düzenlenen bilgilendirme seminerleri, farkındalık çalışmaları ve tanıtım faaliyetleri sayesinde sektör profesyonelleri sürdürülebilir üretim modellerine yönlendirilirken, uluslararası sertifikasyon süreçlerine katılım da aktif biçimde teşvik ediliyor.

1 – 4 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak IJS Istanbul Jewelry Show'un sürdürülebilirlik uygulamaları hakkında detaylı bilgi almak ve organizasyonu takip etmek isteyen sektör profesyonelleri www.istanbuljewelryshow.com adresini ziyaret edebilirler


