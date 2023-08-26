BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (21-25 Ağustos 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,71 kazançla 7.716,67 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.407,94 puanı, en yüksek 7.902,95 puanı gördü.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,20 kazançla 7.158,67 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,52 yükselişle 7.902,83 puana ve Mali Endeks yüzde 3,72 kazançla 7.577,09 puana yükselirken, Sanayi Endeksi yüzde 2,62 değer kazancıyla 12.189,20 puana yükseldi.

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 40,42 ile Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret oldu. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticareti yüzde 27,88 ile Ülker, yüzde 21,15 Türk Telekom izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,08 ile Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 12,13 ile GSD Holding, yüzde 11,66 ile Global Yatırım Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 347 milyar 418 milyon lirayla Koç Holding, 328 milyar 440 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 301 milyar 853 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.