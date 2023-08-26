ARA
Bist 100
7716,67
3%
Bist 100
Dolar/TL
26,5546
2,9751%
Dolar/TL
Euro/TL
28,6515
2,8192%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0796
-0,1392%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1634,88
2,88%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (21-25 Ağustos 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (21-25 Ağustos 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,71 kazançla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen yüzde 40,42 ile Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret oldu. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da yüzde 13,08 ile en çok değer kaybeden hisse oldu.

26 Ağustos 2023 | 11:38
0
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (21-25 Ağustos 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,71 kazançla 7.716,67 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.407,94 puanı, en yüksek 7.902,95 puanı gördü.

Söz konusu dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,20 kazançla 7.158,67 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,52 yükselişle 7.902,83 puana ve Mali Endeks yüzde 3,72 kazançla 7.577,09 puana yükselirken, Sanayi Endeksi yüzde 2,62 değer kazancıyla 12.189,20 puana yükseldi.

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AŞ en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 40,42 ile Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret oldu. Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticareti yüzde 27,88 ile Ülker, yüzde 21,15 Türk Telekom izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,08 ile Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 12,13 ile GSD Holding, yüzde 11,66 ile Global Yatırım Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 347 milyar 418 milyon lirayla Koç Holding, 328 milyar 440 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 301 milyar 853 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi oldu.

 

İlgili Haberler
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (26.08.2023)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (26.08.2023)
0
  • ALTIN GRAM - TL 1634,88 2,88%
  • ALTIN ONS 1914,95 -0,1%
  • BIST 100 7716,67 3%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,5546 2,9751%
  • EURO/TURK LIRASI 28,6515 2,8192%
  • EURO/USD 1,0796 -0,1392%
  • INGILIZ STERLINI 1,25795 -0,17062%
  • JAPON YENI 146,425 0,402%
  • KANADA DOLARI 1,36065 0,18407%
  • RUS RUBLESI 95 0,2649%
Günün En Çok Okunanları
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
İkinci evini alacaklar dikkat: BDDK'dan konut kredisi kararı
İkinci evini alacaklar dikkat: BDDK'dan konut kredisi kararı
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole'de: Powell hangi mesajları verecek?
GERİ
İLERİ
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
İkinci evini alacaklar dikkat: BDDK'dan konut kredisi kararı
Bir halka arz daha geliyor: 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
BDDK'dan KKTC kararı: Taksit sınırından muaf tutulacak
İkinci evini alacaklar dikkat: BDDK'dan konut kredisi kararı
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL