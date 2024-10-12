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Borsada bir hisse için yakın izleme pazarı kararı

Borsa İstanbul'dan bir hisse için 'payların yakın izleme pazarına alınması' kararı geldi.

12 Ekim 2024 | 00:08
Borsada bir hisse için yakın izleme pazarı kararı

Borsa İstanbul'dan dün KAP'a yapılan bildirimde "27/05/2024 tarihli Borsamız kararı ile uyarılan Euro Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) 30/06/2023, 31/12/2023 ve 30/06/2024 tarihli finansal tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporlarında görüş bildirmekten kaçınılması nedeniyle, Kotasyon Yönergesi'nin (Yönerge) 35. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına; aynı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında payların işlem sırasının 14/10/2024 tarihinde kapalı kalmasına, 15/10/2024 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işleme açılmasına karar verilmiştir" denildi.

 

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Galata Wind Yönetim Kurulu Başkanı Kuyan'dan pay geri alım açıklaması
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Tukaş'tan geri alım açıklaması (10 Ekim)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
TAB Gıda'dan (TABGD) geri alım açıklaması
New York borsası yüksek gelen enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
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