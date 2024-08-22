Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (21 Ağustos)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TCELL)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve izleyen tarihlerde almış olduğu hisse geri alım kararları kapsamında, 21 Ağustos 2024 tarihinde toplam 3.000.000 adet hisse alım işlemi yapılmış olup, işlemler ortalama 99,87 TL fiyat seviyesinde gerçekleşmiştir. İşlemin toplam tutarı 299.595.008 TL'dir.

İlgili kararlar kapsamında, 24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar toplamda 20.895.205 adet pay 513.829.004 TL karşılığında geri alınmıştır. Bu alımlar neticesinde Şirket sermayesindeki payımız %0,95 seviyesindedir.



DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. (DMRGD)

Açıklama şöyle: 21.12.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 21.08.2024 tarihinde 15,48-15,51 TL fiyat aralığından (ort. fiyat : 15,49 TL) 100.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir. 21.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 8.086.277 adet ve toplam maliyeti 109.413.313,66-TL olarak gerçekleşmiştir.



KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 21.08.2024 tarihinde 2,7800 - 2,8000 TL fiyat aralığından (ortalama 2,7881 TL) 160.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 11.498.332 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,53)



ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO)

Açıklama şöyle: 12.06.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 21.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 21.08.2024 t arihinde 31,88 - 32,34 TL fiyat aralığından toplam 530.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 9.840.000 adete ulaşmıştır.



YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; Şirketimizce 21.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 48,89 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 25.000 TL nominal değerli YGGYO payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 7.408.931 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,0622'dir.

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

Açıklama şöyle: Yönetim Kurulumuzun 19.08.2024 tarihli kararına istinaden uygulamaya konulan pay geri alım işlemleri kapsamında 21.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul nezdinde 1,61 TL birim fiyattan toplam 1.000.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte 21.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 2.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 0,04167'ye ulaşmıştır.



FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Ortaklığımız Yönetim Kurulu 25.07.2024 tarihinde, Ortaklığımız hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla hisse geri alım programı başlatılmasına karar vermiştir ve karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 21.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 7,30 TL – 7,40 TL (ağırlıklı ortalama 7,36TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 450.000 TL'ye (450.000 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %0,003059'dur.