Borsada yarın 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (27 Kasım)

Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım olan 6 şirket ve oranları şöyle:

1 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL) - Yüzde 100 Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle: Şirketimizin 3.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 156.613.220,99 TL'sinin sermaye düzeltme farklarından, 3.343.386.779,01 TL'sinin geçmiş yıl karları içerisindeki olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle, mevcut çıkarılmış sermayenin %100 oranında artırılarak 7.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 3.500.000.000 TL'lik itibari değerdeki pay ihracı ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 7. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, 21 Kasım 2024 tarih ve 2024/53 sayılı SPK Bülteninde yayımlanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27.11.2024' tür.

2 İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (INFO, IYF) - Yüzde 321,20000 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına alişkin pay dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirket'imiz sermayesinin 228.000.000 TL'den 960.336.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 732.336.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27.11.2024 olarak belirlenmiştir" denildi.

3 HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. (HTTBT) - Yüzde 135,29411 Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'den (HTTBT) bugün KAP'a açıklama yapıldı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "22.11.2024 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak; İhraç edilecek 172.500.000 TL itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27.11.2024 olarak belirlenmiştir" denildi.

4 KUYAŞ YATIRIM A.Ş. (KUYAS) - Yüzde 300 Kuyaş Yatırım A.Ş.'den bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yapıldı. Açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım 2024. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 100.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında düzenlenen ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.09.2024 tarihinde yapmış olduğumuz başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 21.11.2024 tarih ve 2024/53 sayılı Kurul bülteninde yayımlanmıştır. SPK tarafından onaylanan Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ektedir.

5 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (PAPIL) - Yüzde 500 Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı SPK onayı hakkında açıklama yaptı. Şirketin KAP bildirimine göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 27 Kasım. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle: Yönetim Kurulunun 2 Temmuz 2024 tarihli kararı kapsamında, 34.375.000 TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 171.875.000 TL artırılmak suretiyle 206.250.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil metni için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru 21 Kasım 2024 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin Kurul onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almakta olup bedelsiz pay alma hak kullanımı başlangıç tarihi 27 Kasım 2024 olarak belirlenmiştir.