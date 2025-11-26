Hem bedelli hem bedelsiz onayı aldı: Yüzde 100

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. hem bedelli hem bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu.
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mevcut sermaye: 59.062.500 TL
Yeni sermaye: 177.187.500 TL
Artırım türü:
• 59.062.500 TL bedelli
• 59.062.500 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)
İzmir Fırça, sermayesini hem %100 bedelli hem de %100 bedelsiz artıracak. Artırım sonrası sermaye 177,1 milyon TL’ye ulaşacak.
SPK'dan şirkete onay geldi. Şirket, bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım tarihini KAP'ta duyuracak.