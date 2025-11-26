ARA
DOLAR
42,45
0,07%
DOLAR
EURO
49,14
0,00%
EURO
GRAM ALTIN
5674,54
0,69%
GRAM ALTIN
BIST 100
10905,48
0,44%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hem bedelli hem bedelsiz onayı aldı: Yüzde 100

SPK'nın 25 Kasım tarihli bülteni yayınlandı. Bültende yeni bir halka arz onayı yok. Hem bedelli hem bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 1 şirket var.


Hem bedelli hem bedelsiz onayı aldı: Yüzde 100

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. hem bedelli hem bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurmuştu.

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mevcut sermaye: 59.062.500 TL

Yeni sermaye: 177.187.500 TL

Artırım türü:
• 59.062.500 TL bedelli
• 59.062.500 TL bedelsiz (iç kaynaklardan)

İzmir Fırça, sermayesini hem %100 bedelli hem de %100 bedelsiz artıracak. Artırım sonrası sermaye 177,1 milyon TL’ye ulaşacak.

SPK'dan şirkete onay geldi. Şirket, bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım tarihini KAP'ta duyuracak. 

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL