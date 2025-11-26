ARA
DOLAR
42,45
0,07%
DOLAR
EURO
49,14
0,00%
EURO
GRAM ALTIN
5674,54
0,69%
GRAM ALTIN
BIST 100
10905,48
0,44%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yüzde 270 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına onay verildi

Yüzde 270 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına onay verildi

SPK'nın 25 Kasım tarihli bülteni yayınlandı. Bültende yeni bir halka arz onayı yok. Bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında ise Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. de yer alıyor.


Yüzde 270 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına onay verildi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/60 sayılı bülteninde, halka açık Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurularına onay verildi.

Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mevcut sermaye: 195.000.000 TL

Yeni sermaye: 721.500.000 TL

Artırım türü: 526.500.000 TL bedelsiz sermaye artırımı (kâr payından) Ahes GYO, sermayesini kâr payından karşılanmak üzere %270 oranında bedelsiz artıracak. Artırım sonrası sermaye 721,5 milyon TL olacak.

SPK'dan şirkete onay geldi. Şirket, bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım tarihini KAP'ta duyuracak. 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL