Yüzde 270 oranındaki bedelsiz sermaye artırımına onay verildi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2025/60 sayılı bülteninde, halka açık Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin bedelsiz sermaye artırımı başvurularına onay verildi.
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Mevcut sermaye: 195.000.000 TL
Yeni sermaye: 721.500.000 TL
Artırım türü: 526.500.000 TL bedelsiz sermaye artırımı (kâr payından) Ahes GYO, sermayesini kâr payından karşılanmak üzere %270 oranında bedelsiz artıracak. Artırım sonrası sermaye 721,5 milyon TL olacak.
SPK'dan şirkete onay geldi. Şirket, bedelsiz sermaye artırımı hak kullanım tarihini KAP'ta duyuracak.