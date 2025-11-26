Okullarda artan hastalık riskine karşı uzmandan önemli tavsiyeler

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte özellikle küçük yaş grubundaki öğrenciler arasında salgın hastalık vakaları görülmeye başladı. Veliler, bu hastalıklara karşı alınabilecek önlemleri araştırırken uzmanlar da peş peşe uyarılarda bulunuyor.

Pediatri Uzmanı Prof. Dr. Cihan Meral, bu dönemde çocukların enfeksiyonlara karşı dirençli olabilmesi için dengeli beslenme, düzenli uyku, temizlik ve hareketin önemine dikkat çekti.

"Dengeli ve mevsime uygun beslenme şart"

Prof. Dr. Meral, çocukların bağışıklığını desteklemenin yalnızca ilaçlarla değil, sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla mümkün olduğunu belirtti.

Meral, çocukların güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirmesi için öncelikle dengeli ve mevsime uygun beslenmenin önemine dikkati çekerek, "C vitamini deposu portakal, mandalina, kivi, bağışıklık dostu brokoli, ıspanak gibi sebzeler çocuklarımız için adeta birer koruma kalkanı görevi görür. Et, yumurta, baklagiller gibi protein kaynaklarını ve sağlıklı yağları da ihmal etmeyelim. Ayrıca su tüketimi, bağışıklık için vazgeçilmezdir." dedi.

Bağışıklık sisteminin en etkili destekçisinin uyku olduğunu vurgulayan Meral, vücudun kendini uyku sırasında yenilediğini, çocukların yaşına uygun uyku süresini alması ve düzenli bir uyku alışkanlığı kazanmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

"Her gün temiz hava almalarını sağlayalım"

Prof. Dr. Meral, basit ama etkili önlemlerin başında doğru el yıkama alışkanlığının geldiğini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"Okuldan gelince, yemekten önce ve tuvaletten sonra ellerin en az 20 saniye sabunla yıkanması, enfeksiyonların önlenmesinde çok etkilidir. Hava soğuk diye çocuklarımızı kapalı ortamlarda tutmayalım. Hava koşullarına uygun giydirerek her gün temiz hava almalarını sağlayalım. Bu hem fiziksel hem ruhsal sağlıkları için çok değerlidir."

Aşıların modern tıbbın sunduğu en güçlü koruma yöntemi olduğunu vurgulayan Meral, çocukların aşı takviminin aksatılmaması ve mevsimsel grip aşısı gibi ek aşılar konusunda da hekimlere danışılması gerektiğini ifade etti.

Meral, çocukların zaman zaman hastalanmasının bağışıklık sistemlerinin gelişmesinin doğal bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Önemli olan panik yapmak değil, onlara dengeli beslenme, düzenli uyku, temizlik ve hareket alışkanlıklarını kazandırarak dirençlerini doğal yollarla artırmaktır. Dengeli beslenme, düzenli uyku, temizlik ve hareket, bu dört basit adım, çocuklarımızı enfeksiyonlara karşı çok daha güçlü kılacaktır."