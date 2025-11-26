Zenginler bu yıl paralarını en çok neye harcadı?

Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Bain & Company ve İtalyan Altagamma tarafından yapılan araştırmada ultra zenginlerin 2025 yılında paralarını en çok neye harcadıkları açıklandı. Ultra zenginlerin bu yıl lüks tatiller, safariler ve lüks yemekler başta olmak üzere çeşitli deneyimlere daha fazla harcama yaptığı görüldü. Kişisel lüks tüketim harcamaları ise bu yıl geri planda kaldı.

Rapora göre, ekonomik ve jeopolitik belirsizliklere rağmen bu yıl lüks tüketimde gerileme olmadı. Lüks harcamaların 2025'te dünya çapında geçen seneye benzer şekilde 1,44 trilyon euroya ulaşması bekleniyor.