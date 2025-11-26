ARA
Zenginler bu yıl paralarını en çok neye harcadı?

Bain & Company ve Altagamma tarafından hazırlanan rapor, 2025 yılında ultra zenginlerin paralarını en çok neye harcadıklarını ortaya koydu. Bu yıl geçmiş yıllara göre tüketim alışkanlıklarında yaşanan değişim ön plana çıkarken, bu değişimin lüks tüketim pazarında bazı değişimleri de beraberinde getireceği yorumlarına neden oldu. Peki, zenginler 2025'te paralarını en çok neye harcadı?


Son Güncellenme:
Zenginler bu yıl paralarını en çok neye harcadı?

Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Bain & Company ve İtalyan Altagamma tarafından yapılan araştırmada ultra zenginlerin 2025 yılında paralarını en çok neye harcadıkları açıklandı. Ultra zenginlerin bu yıl lüks tatiller, safariler ve lüks yemekler başta olmak üzere çeşitli deneyimlere daha fazla harcama yaptığı görüldü. Kişisel lüks tüketim harcamaları ise bu yıl geri planda kaldı.

Rapora göre, ekonomik ve jeopolitik belirsizliklere rağmen bu yıl lüks tüketimde gerileme olmadı. Lüks harcamaların 2025'te dünya çapında geçen seneye benzer şekilde 1,44 trilyon euroya ulaşması bekleniyor.

 

1 Deneyim odaklı harcamalar ön plana çıktı

Deneyim odaklı harcamalar ön plana çıktı

Ultra zenginlerin bu yıl harcama alışkanlıklarında değişime giderek, geçmiş yılların aksine lüks ürünlerden çok deneyim odaklı harcamalara yöneldikleri görüldü.

Bu eğilimin lüks pazarı yeniden şekilleneceği dair yorumları da beraberinde getirdi.

2 Deneyim odaklı harcamalar ön plana çıktı

Deneyim odaklı harcamalar ön plana çıktı

Öte yandan lüks otomobillere, yüksek fiyatlı ürünlere ve sanat eserlerine yönelik harcamalar da devam ediyor. Sadece pahalı tatiller, lüks konaklama ve yemeklere göre bir alt sırada yer aldı. 

3 Özel jet ve yat harcamalarında artış

Özel jet ve yat harcamalarında artış

Ayrıca, bu yıl özel jet ve yat harcamalarında yüzde 11 oranında artış yaşandığı da açıklandı.

4 Kişisel lüks eşya pazarı belirsizlikle karşı karşıya

Kişisel lüks eşya pazarı belirsizlikle karşı karşıya

Kişisel lüks ürünler pazarının 2025 yılında istikrarlı bir eğilim göstermesi beklense de makroekonomik ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle kritik bir dönemeçte olduğu da belirtiliyor.

5 Lüks tüketici kitlesi küçülüyor

Lüks tüketici kitlesi küçülüyor

Rapor aynı zamanda, lüks tüketici kitlesinin küçülmeye devam ettiğine de işaret ediyor. Buna göre, lüks tüketici kitlesinin sayısı 2022'de 400 milyonken, 2025 yılında bu sayı 340 milyona düştü.

6 Harcama kalıpları kırılmaya başladı

Harcama kalıpları kırılmaya başladı

Çalışma, lüks pazardaki harcama kalıplarının kırıldığını ortaya koyuyor. Tüketicilerin artık daha az alışveriş yaptığı, daha küçük harcamalara yöneldiği ve deneyimi daha çok ön plana çıkardığı görülüyor.

7 Yıllık yüzde 4-6 arasında bir büyüme bekleniyor

Yıllık yüzde 4-6 arasında bir büyüme bekleniyor

Çalışma aynı zamanda, kişisel lüks ürünlerde yıllık yüzde 4-6 arasında bir büyümenin beklendiğini de ortaya koydu.

2035 yılına kadar kişisel lüks ürünler pazarı 525-625 milyar euroya ulaşabilir. Toplan lüks harcamaların ise 2,2-2,7 trilyon arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
