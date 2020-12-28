Koronavirüsün mutasyona uğraması ve bunun ek kısıtlamaları tetiklemesiyle 1.900 doların üzerini test eden ons altın, kazanımlarını koruyamadı.

Uzmanlar; aşıların mutasyona uğramış virüslere karşı da etkili olduğuna yönelik açıklamaların endişeleri hafifletmesinin ve bunun da güvenli liman ihtiyacını azaltmasının fiyatlara negatif yansıdığını söylüyor.

1.910 doların çok güçlü bir direnç olarak öne çıktığı, bu seviyenin altında kalındıkça altında trende dönüşen bir değer kazanımı görülmesinin kolay olmayacağı belirtiliyor.

Aşılama yoğunluğunun artmasına paralel olarak güvenli liman ihtiyacının azalabileceğini kaydeden uzmanlara göre, 1.850 doların aşağı yönlü kırılması daha sert değer kayıplarını getirebilir.

2021’in ilk haftasında Georgia’da yapılacak Senato seçimleri ise kısa vadede fiyatlarda hareketlilik yaratabilir.