Borsa İstanbul'da satış baskısı sürdü: Günün kazananı altın oldu

Yurt içi piyasalar günü dalgalı bir seyirle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kayıpla kapatırken, altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Döviz kurları ve tahvil faizleri de yatırımcıların yakın takibinde yer aldı.

BIST 100 günü ekside tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yükselişle başlamasına rağmen günün ikinci bölümünde gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. Endeks, gün içinde 14.053,48 ile en düşük, 14.275,09 puan ile en yüksek seviyeyi gördü. Kapanışta ise önceki güne göre yüzde 0,60 değer kaybederek 14.105,44 puana geriledi. BIST 30 endeksi de yüzde 0,80 düşüşle 16.356,51 puandan günü tamamladı.

En çok işlem gören hisseler belli oldu

Sektör endeksleri incelendiğinde mali endeks yatay seyretti. Sanayi endeksi yüzde 0,08 yükselirken hizmetler endeksi yüzde 0,32 geriledi. Teknoloji endeksi ise yüzde 3,55 ile günün en fazla değer kaybeden sektörlerinden biri oldu. BIST 100'de işlem gören hisselerin 44'ü yükselirken, 52'si değer kaybetti, 4 hisse ise yatay kapandı. Günün en fazla işlem gören hisseleri ise Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester, Astor Enerji ve Akbank oldu.

Altın yükselişini sürdürdü

Güvenli liman talebinin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş devam etti. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1 artışla 6 milyon 202 bin liraya yükseldi. Uluslararası piyasalarda ise altının ons fiyatı 4 bin 130 dolar seviyesinde işlem gördü.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,33, bileşik getirisi yüzde 40,81 seviyesinde gerçekleşti.

Dolar, euro ve tahvil piyasasında son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,7527, satışta 46,9400 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,7366, satışta 46,9239 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 162,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3 azalışla 76,7 dolardan işlem görüyor.