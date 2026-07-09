Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, NATO'nun güvenlik gündemine yön veren aktör oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Türkiye'nin küresel güvenlik mimarisindeki stratejik konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Ankara'da gerçekleştirilen zirvenin ardından değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin yalnızca ev sahibi değil, NATO'nun savunma, diplomasi ve kriz yönetimi süreçlerine yön veren önemli bir müttefik olduğunu ifade etti.

"Türkiye, NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki günlük yoğun Ankara Zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren bir aktör olduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin, Türkiye'nin küresel güvenlik mimarisindeki merkezi rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

KAAN ve F-35 mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO 3.0 vizyonu, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve ittifakın yeni döneme daha hazırlıklı biçimde uyum sağlamasını hedeflemektedir.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

“Türkiye, askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Türkiye, yalnızca ev sahibi ülke değil, ittifakın savunma, diplomasi ve kriz çözme kapasitesine doğrudan katkı sunan kilit bir müttefiktir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesine ilişkin, “KAAN ve F-35 programı başta olmak üzere savunma sanayi alanında ülkemizin beklentisine uygun somut neticelere vesile olacağına inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

"Ankara Zirvesi Türkiye'nin rolünü ortaya koydu"

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında barış için iletişim kanallarını açık tutarken, İran-ABD sürecinde diplomasi ve kalıcı barışı savunmaya devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, Gazze, Lübnan ve Libya başlıklarında da ateşkes, istikrar ve çok taraflı iş birliği yaklaşımını savunmayı sürdürdüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük yoğun Ankara Zirvesi'nin, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren bir aktör olduğunu gösterdiğini kaydetti.