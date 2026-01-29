ARA
Ekonomik güven endeksi ocak ayında değişim göstermedi

TÜİK, ocak ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 99,4 değerinde aynı kaldı.


Ekonomik güven endeksi ocak ayında değişim göstermedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Ocak ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında aynı düzeyde kalarak 99,4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 103,0 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi ocak ayında değişim göstermedi-1

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerine ulaştı.

Ekonomik güven endeksi ocak ayında değişim göstermedi-2
