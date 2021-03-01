Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 3,81 değer kazanarak günü 1.527,45 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,50 azalışla 408 bin 500 liraya geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,81, holding endeksi yüzde 5,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,68 ile metal, eşya, makina tek kaybettiren ise yüzde 0,10 ile spor oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 53,01 puan ve yüzde 3,41 kazançla 1.608,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98’i prim yaptı, 2’si geriledi. Şişecam, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, büyüme verilerinin pozitif gelmesi ve döviz kurlarındaki gerilemeler ve Avrupa borsalarındaki yükselişlerin olumlu etkisiyle 1.525,00-1.530,00 bandında dengelendi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, Türkiye’nin salgın döneminde yılı büyümeyle kapatabilen nadir ülkeler arasında yer aldığına dikkati çekti.

Tahvil piyasalarında oynaklığın azalması ve ABD’de ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını belirten analistler, yarın yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD’de ISM New York endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430-1.450 bandının önemli destek bölgesi konumuna geldiğini, 1.550 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını söyledi.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.737,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,50 düşüşle 408 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2978 lira, satışta 7,3270 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3657 lira, satışta 7,3952 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2037, sterlin/dolar paritesi 1,3930, dolar/yen paritesi de 106,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,48 artarak 64,65 dolardan işlem görüyor.