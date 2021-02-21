ENDEKSTE HAREKET YATAY

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 59.11 ile Sasa Polyester ve yüzde 30.76 ile Kordsa Teknik Tekstil olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 11.47 ve yüzde 7.47 ile Bursa Çimento ve Konya Çimento hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 15.60 milyar TL ile Koza Altın hissesinde olurken, bu şirketi 11.83 milyar TL ile Sasa Polyester takip etti. Endeksin yükselişinde Tekstil Kimyasalları sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.

Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.05 yükselişle 1,546 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 221 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 30.17 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 57.04 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.31 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,558 ve 1,570 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,540 ve 1,533 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.68 baz puan azalarak yüzde 45.67 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.48 seviyesinde bulunuyor.

BİM MAĞAZALAR

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 70 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 66.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 68.4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 66.00-65.00

Satım aralığı: 71.00-72.00

Yabancı Payı (%) : 59.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 3.41 seviyesinin altındaki kapanışlar, 3.18 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 3.41 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.74 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.18-2.92

Satım aralığı: 3.74-3.92

Yabancı Payı (%) : 28.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.48 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

GÜÇ KAYBEDİYOR

2.61 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 2.29 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 2.46 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.29-2.15

Satım aralığı: 2.56-2.78

Yabancı Payı (%) : 33.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.25 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

GÜÇ KAYBEDİYOR

15.46 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 14.10 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 14.71 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.10-13.50

Satım aralığı: 15.00-15.65

Yabancı Payı (%) : 31.07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.97 puan azaldı.

GARANTİ BBVA

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 9.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 10.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.05-7.18

Satım aralığı: 10.20-10.70

Yabancı Payı (%) : 60.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.94 puan azaldı.

KOZA ALTIN

ATAKTA

152.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 152.1 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 129.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 129.00-111.00

Satım aralığı: 168.00-178.00

Yabancı Payı (%) : 25.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

YÜKSELİŞTE

20.48 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 20.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 22.80 seviyesine yönelebilir. 20.48 seviyesinin altına sarkmalarda ise 16.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.90-16.00

Satım aralığı: 22.80-24.10

Yabancı Payı (%) : 41.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.55 puan arttı.

MİGROS TİCARET

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

45.22 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 43.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 43.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 44.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 43.00-42.00

Satım aralığı: 44.75-45.60

Yabancı Payı (%) : 42.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.

OYAK ÇİMENTO

DİRENÇTE ZORLANDI

8.21-8.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 8.29 seviyesinin altında kapanışlarda 8.15 seviyesine gerileyebilir. 8.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.45 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.15-8.05

Satım aralığı: 8.45-8.65

Yabancı Payı (%) : 2.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

PEGASUS

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 75.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 73.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 72.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 73.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 77.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 72.00-69.00

Satım aralığı: 73.50-76.00

Yabancı Payı (%) : 33.20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

PETKİM

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.38 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.11 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.05-4.75

Satım aralığı: 5.18-5.45

Yabancı Payı (%) : 24.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.11.48 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 10.30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 11.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.30-9.80

Satım aralığı: 11.30-11.75

Yabancı Payı (%) : 64.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.

ŞİŞE CAM

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.7.8 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.93 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.93-6.43

Satım aralığı: 7.75-8.50

Yabancı Payı (%) : 27.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.52 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 5.22 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.38 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.38-5.23

Satım aralığı: 5.95-6.50

Yabancı Payı (%) : 6.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.08 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 1.8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.65 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.72 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.65-1.59

Satım aralığı: 1.82-1.95

Yabancı Payı (%) : 14.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 12.63 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12.27 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.10-11.90

Satım aralığı: 12.40-12.75

Yabancı Payı (%) : 30.09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

DİRENÇTE ZORLANDI

8.27-8.67 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 8.37 seviyesinin altında kapanışlarda 8.15 seviyesine gerileyebilir. 8.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.87 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.15-8.00

Satım aralığı: 8.45-8.75

Yabancı Payı (%) : 49.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.04 puan arttı.