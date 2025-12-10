Anti-damping tartışmaları alevlendi

Uzak Doğu ve Asya menşeili ürünlerin düşük fiyatlarla iç piyasaya girmesi nedeniyle rekabet etmekte zorlanan paslanmış çelik üreticileri artan ithalat baskısına karşı anti-damping talebini sürdürüyor. Sektör temsilcileri, Uzak Doğu ve Asya menşeili ürünlerin düşük fiyatlarla iç piyasaya girmesinin piyasa dengelerini bozduğunu ve yerli üreticinin üretim yapamaz hale geldiğini belirtiyor. Pazarın önemli oyuncularından Güney Koreli Posco Assan ve Kibar Holding ortaklığından kurulan Posco Assan rekabet ortamının sürdürülebilirliği için koruyucu adımların zorunlu hâle geldiğini vurguluyor. Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, sektörü yok olma tehdidinden kurtaracak ve dışa bağımlılığı azaltacak çözümün, daha adil bir rekabet ortamının sağlanmasıyla mümkün olabileceğini belirtti.

İTHALATA KARŞI ÖNLEM

Dampingli ithalata karşı daha proaktif ve kalıcı önlemler alınması gerektiğini belirten Haluk Kayabaşı, “Paslanmaz çelik, modern sanayinin hem stratejik hem de vazgeçilmez girdileri arasında önemli bir yere sahip. Otomotivden sağlığa, gıdadan enerjiye, sağlıktan mutfağa ve savuna sanayisine kadar çok geniş bir üretim yelpazesine sahip olması sebebiyle, yüksek katma değerli sektörlerin çoğunda kilit rol oynuyor. Ancak maalesef mevcut üretim, sanayinin artan ihtiyacının yalnızca üçte birini karşılayabiliyor. Ülkemizin paslanmaz çelikte sürdürülebilir bir büyüme yakalaması için dampingli fiyatların yarattığı baskının ortadan kaldırılması gerekiyor” diye konuştu. Anti-dampingin, sektörde rekabeti bitireceği algısı gerçeklikten oldukça uzak olduğuna dikkat çeken Kayabaşı, “Bu ülkede üretim yapan tüm şirketlerin eşit koşullarda rekabet edebilmesini sağlayacak bir piyasa yapısının oluşturması için talebimizi sürdüreceğiz” dedi.

“14 YILDIR ZARAR EDİYORUZ”

Türkiye’nin yıllık soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik tüketimi 400–450 bin ton civarında. Ancak bu tüketimde ithalat yüzde 80 gibi bir paya sahip. İç pazar ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayabilecek kapasitede olduklarını belirten Kayabaşı, “2011 yılında kurulan tesisimize 350 milyon doların üzerinde yatırım yaptık. 300 bin ton kapasitemiz var. Rekabetçi bir ortam olsa ve yatırıma devam edebilseydik planımız üç yıl içinde ikinci faza geçip 1 milyon ton üretim kapasitesine çıkarak Türkiye’nin entegre paslanmaz çelik tesisi olmaktı. Ancak piyasadaki haksız rekabet nedeniyle 14 yıldır zarar ediyoruz” diye konuştu. Anti-damping önlemi uygulanırsa, üretimin büyüyeceğini ve kapasite kullanım oranlarının artacağını belirten Kayabaşı sözlerine şu şekilde devam etti: “Fabrikalarımız daha düşük maliyetle üretim yapar. Bu sayede istihdam artar, yatırım iştahı canlanır ve Türkiye’nin rekabet gücü güçlenir.” Anti-damping soruşturmasının üzerinden 18 ay geçtiğini söyleyen Kayabaşı, çift haneli bir anti damping vergisi gelmesini beklediklerini söylüyor. Anti damping vergisine karşı çıkan STK’lara yönelik olarak “Gizli bir ithalatçılar birliği var. Bunlar STK’larda yer alıyor ve STK’ların şemsiyesi altında ithalatı desteklemeye devam ediyorlar” dedi.

“AMAÇ TÜRKİYE PAZARINI ELE GEÇİRMEK”

Paslanmaz çeliğin en güçlü oyuncuları arasında yer alan Posco Assan’ın CEO’su Ji Seob Choi, ithal ürünlerle mücadelenin, tüm yerli sektör temsilcilerinin ortak mücadelesi olması gerektiğini belirtti. Çin ve Endonezya’dan gelen ürünlerin çoğu zaman maliyetinin altında satıldığına dikkat çeken Ji Seob Choi, “Bu ülkelerdeki fabrikalar devlet destekleriyle ayakta tutuluyor. Amaç Türkiye pazarını ele geçirmek. Bugün Avrupa Birliği, Çin ve Endonezya’ya karşı yüzde 30’a varan önlemler uyguluyor. Amerika’da bu oran yüzde 50’lere kadar çıkıyor. Dünyanın pek çok ülkesi kendi sanayisini korumak için aynı yolu izliyor. Türkiye’de de benzer önlemler alınırsa biz üretimimizi büyütür, kapasitemizi artırır, daha fazla yatırım ve istihdam yaratırız. Biz rekabetten kaçmıyoruz. Ama rekabet dampingli ürünlerle değil, eşit koşullarda olmalı” dedi.

YEDİ DERNEK ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Diğer taraftan Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED), Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD, Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD), Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) ve Paslanmaz Çelik Derneği (PASDER) ortak açıklama yaparak Posco Assan’ın talebiyle başlayan sürecin yerli üreticinin aleyhine sonuçlanması hâlinde enflasyon artışı, üretim kaybı, 300 bine yakın işsizlik ve 1,5 milyar dolarlık ihracat daralması yaşanacağı uyarısında bulundu. Posco Assan’ın bir üretici değil, yalnızca ithal ettiği paslanmaz yassı çeliğe soğuk indirgeme işlemi yapan bir haddeleme tesisi olduğu ifade edilirken, soruşturmanın ek vergi ile sonuçlanmasının ihracattan üretime, istihdamdan enflasyona kadar her anlamda olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.