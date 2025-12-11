ARA
DOLAR
42,62
0,05%
DOLAR
EURO
50,02
0,35%
EURO
GRAM ALTIN
5775,96
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
11251,26
0,51%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacmi artış gösterdi

TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacmi artış gösterdi

TÜİK tarafından açıklana ekim ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi'ne göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,4 arttı perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 15 oranında artış gösterdi.


TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacmi artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 ekim ayına ait Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. 

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15 arttı.

TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacmi artış gösterdi-1

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,6 azaldı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 arttı.

TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacmi artış gösterdi-2
TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacmi artış gösterdi-3
TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacmi artış gösterdi-4
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL