TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacmi artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 ekim ayına ait Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,8 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 15 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 3,6 azaldı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,1 azaldı. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 arttı.