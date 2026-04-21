23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde banka veya noterlerde işlem gerçekleştirecek vatandaşların bankaların ve noterlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 23 Nisan'da banka ve noterler açık mı? 23 Nisan tarihinde eczaneler açık olacak mı? 23 Nisan'da borsa kapalı mı?
1 23 Nisan günü bankalar açık mı?
23 Nisan, resmi tatil kapsamında olduğundan Türkiye genelindeki tüm banka şubeleri kapalı olacak.
2 23 Nisan Perşembe günü EFT ve havale işlemleri yapılabilecek mi?
23 Nisan 2026 tarihinde banka şubeleri kapalı olsa da işlemler dijital kanallar üzerinden sürdürülebilecek.
Aynı banka içindeki hesaplar arasında yapılan havale işlemleri günün her saatinde anlık olarak gerçekleşebilecek.
Farklı bankalar arasındaki EFT işlemleri ise 23 Nisan’da gerçekleşemeyecek. Bu tarihte verilen EFT talimatları, ilk iş günü olan 24 Nisan Cuma sabahında hesaba geçebilecek.
Ayrıca, FAST sistemi üzerinden de para transferi işlemleri 23 Nisan tarihinde yapılabilecek.
3 23 Nisan'da noterler açık olacak mı?
Bir diğer merak edilen konulardan biri de 23 Nisan tarihinde noterlerin hizmet verip vermeyeceği. 23 Nisan resmi tatil kapsamında olduğu için o gün noterler de hizmet veremeyecek.
Noter işlemleri, nöbetçi noterler aracılığıyla ya da tatilin ardından ilk iş günü olan 24 Nisan gerçekleştirilebilecek.
4 23 Nisan tarihinde eczaneler açık olacak mı*
23 Nisan’da tatil dolayısıyla eczaneler kapalı olacak. Yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.