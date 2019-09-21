10 aracı kurum 37 hisse öneriyor

Eylül 21, 2019 0 Yorum 29 Okunma
10 aracı kurum 37 hisse öneriyor

Suudi Arabistan’daki saldırı ve petrol fiyatları geçen hafta piyasaları korkuttu.

Ancak faizdeki düşüş borsada orta-uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatı yaratabilir.

Biz de 10 kurumdan 37 hisse önerisi aldık. Önerilerde Petkim, Tüpraş ve Türk Telekom öne çıktı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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