10 aracı kurum 37 hisse öneriyor
Suudi Arabistan’daki saldırı ve petrol fiyatları geçen hafta piyasaları korkuttu.
Ancak faizdeki düşüş borsada orta-uzun vadeli yatırımcı için alım fırsatı yaratabilir.
Biz de 10 kurumdan 37 hisse önerisi aldık. Önerilerde Petkim, Tüpraş ve Türk Telekom öne çıktı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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