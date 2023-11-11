1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son bültenine göre 3 şirket daha borsaya geliyor... 3 yeni halka arz arasında 1000 Yatırımlar Holding AŞ de var. Kadir Can Abdik, Üsame Erdoğan, Mustafa Saim Birpınar, Hüseyin Ardan Küçük ve Haris Pojata ile birlikte Enver Çevik’in kurucusu olduğu EC Yatırımlar Holding A.Ş. ortaklığıyla kurulan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor. Peki, 1000 Yatırımlar Holding AŞ halka arzı için talep toplama tarihleri ne? Şirket ne iş yapıyor? İşte 1000 Yatırımlar Holding hakkında kısa bilgiler:

1000 Yatırımlar Holding AŞ (BINHO) halka arz fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 1000 Yatırımlar Holding'in 125 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG HALKA ARZI NE ZAMAN?

1000 Yatırımlar Holding halka arzında 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde talep toplanacak.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG (BINHO) NE İŞ YAPIYOR?

1000 Yatırımlar Holding bünyesinde BinBin, GO Sharing, Q Charge, Algoritma ve Altay Enerji markalarını barındırıyor. 2022 yılında kurulan 1000 Yatırımlar Holding'in sitesine göre holding ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda güvenli platformlar ve yenilikçi çözümler üzerine çalışıyor.

Sitede "Bünyesinde 500’ü aşkın kişiye istihdam sağlayan 1000 Yatırımlar Holding, büyüyen şehirlerin ve değişen dünyanın sorunlarına akılcı çözümler ararken gücünü yeniliğe olan merakından ve sürekli gelişime bağlılığından alıyor. 2019 senesinde BinBin ile çıkmış olduğumuz bu yolculukta bize eşlik etmesi için QCharge ve Algoritma’yı hayata geçirdik. BinBin çevreci ulaşım alternatifleriyle paylaşım ekonomisini yaygınlaştırmayı hedefleyen bir uygulama olarak faaliyetine başladı. QCharge, bu ekosistemi desteklemesi için kuruldu. Enerji tüketiminin fazlalaşması, elektrikli otomobil pazarının büyümesi; enerji ihtiyacında büyük açık oluşturdu. Bu noktada kendi enerjimizi üretebilmek, elektrikli şarj istasyonları ile hizmet verebilmek için ​QCharge bünyesinde faaliyetlere başladık.

BinBin’in yapısını inşa ederken yerli yazılım ve donanımın önemini anlama fırsatı bulduk. Yazılım, Dünya’da en büyük katma değere sahip olan unsurların başında gelmektedir. Akıllı şehir teknolojileri üretmek, yerli yazılımlarımızla farklı alanlarda hizmet verebilmek, katma değer üretebilmek için Algoritma ekibimizle projeler oluşturmaya başladık" deniliyor.

BINHO KAÇ LOT DAĞITACAK

Halka arzda toplam 9.500.00 adet B grubu payın halka arzı gerçekleştirilecek. Halka arz sonrası 1000 Yatırımlar Holding’in halka açıklık oranın %20,21 olması planlanıyor.

Halka arz ile ilgili marka tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

“A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 40 milyon TL’den 47 milyon TL’ye yükselecek. Bunun yanında mevcut ortaklara ait toplam 2,5 milyon TL tutarındaki paylar da halka arza dahil edilerek, toplam 9.500.000 adet B grubu payın halka arzı gerçekleştirilecektir"

BINHO HAKKINDA

1000 Yatırımlar Holding'in CEO'su Kadir Can Abdik, halk arz kararıyla ilgili sürdürülebilir yatırım anlayışını benimseyen bir şirket olduklarını belirterek "Kuruluşumuzdan bu yana, farklı sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üzerine odaklanarak, daha yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla yatırım yapıyoruz" diyor.

FON KULLANIM YERLERİ

Yüzde 80-85: Şirketin devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin araştırılarak yatırım yapılması, hizmet kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılması

Yüzde 8-10: İşletme sermayesi olarak değerlendirilmesi

Yüzde 7-10: Finansman ve borç ödemelerinde kullanılması