Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son bültenine göre 3 şirket borsaya geliyor... 3 yeni halk araz arasında Ekos Teknoloji ve Elektrik AŞ de var... Peki, Ekos Teknoloji ve Elektrik ne zaman halka arz edilecek? Halka arz fiyatı ne kadar? İşte Ekos halka arzı ile ilgili kısa bilgiler:

EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Ekos Teknoloji'nin 12,77 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK NE İŞ YAPIYOR?

EKOS'un internet sitesine göre şirket elektrik üreticilerinin, şebeke operatörlerinin, endüstriyel ve ticari tüketicilerin elektrik altyapısı alanlarında üretim ve satış faaliyetlerini yürüten bir teknoloji ve hizmet sağlayıcısı. Yine firmanın sitesine göre şirketin kökeni elektrik şebekeleri ve trafo merkezlerinin yapımında ekipman toptancısı ve bir EPC olarak faaliyetlerine başladığı 80’li yılların başına uzanıyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Can Akbaş.

EKOS TEKNOLOJİ KAÇ LOT DAĞITACAK

Ekos Teknoloji halka arzında 60 milyon pay dağıtımı yapılacak. Halka arz büyüklüğünün 766 milyon lira olması bekleniyor.

EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZI NE ZAMAN?

Ekos Talep Toplama Tarihi 15-16 Kasım 2023 (Borsadan Satış).

Deniz Yatırım Halka Arzla ilgili şu bilgileri de paylaşıyor:

Faaliyet Konusu: Elektrik altyapı sektöründe orta gerilim anahtarlama ürünleri, monoblok transformatör merkezleri, mobil yüksek gerilim transformatör merkezleri, koruma kumanda SCADA panoları ve kompakt enerji merkezleri üretimi... Balıkesir’de bulunan fabrikaları ile Cezayir, Portekiz, Senegal, Hollanda ve Bangladeş’te bulunan tesis ve ofisleri aracılığıyla dört kıtada 34 ülkeye ürün ve sistem satışları

Halka Arz Büyüklüğü: 766.200.000 TL

Halka Arz Yöntemi: Borsa'dan Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış

FON KULLANIM YERLERİ

Şirket tarafından fon kullanım yerleri için şu bilgiler verilmiş:

- %25/30 İşletme Sermayesinin güçlendirilmesi

- %25/30 Enerji Depolama, E-House üretim tesisi ve yeni yatırımlar

- %15/25 Mevcut Fabrikada Kapasite ve Verimlilik Artışına Yönelik Yatırımlar

- %5/10 Trafo Fabrikası Yatırımının Tamamlanması Ve İlave Üretim Hattı

- %5-10 Enerji Üretimi ve Depolanmasına İlişkin GES, RES Yenilenebilir Enerji Santralleri Yatırımı

- %4-6 Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Hizmeti Yatırımı

- %4-6 İhracat Potansiyelinin Yükseltilmesi