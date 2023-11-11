Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son bültenine göre 3 şirket borsaya geliyor... 3 yeni halk araz arasında Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ de var... Peki, Agrotech halka arzı için talep toplama tarihleri ne? Şirket ne iş yapıyor? İşte Agrotech hakkında kısa bilgiler:

AGROTECH (AGROT) HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Agrotech'in 5,21 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

AGROT HALKA ARZINDA TALEP TOPLAMA TARİHİ NE ZAMAN?

Alnus Yatırım'dan paylaşılan bilgiye göre Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. halka arzının talep toplaması 15-16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Talep toplama ile gerçekleşecek olan halka arzda şirket, sermaye artışı yoluyla 200.000.000 TL nominal değerli pay ve ortak satışı yoluyla 100.000.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplamda 300.000.000 TL nominal değerli payların halka arzını planlıyor.

AGROTECH (AGROT) NE İŞ YAPIYOR?

Agrotech kendisini "Birçok ülkede çok sayıda projelere imza atmış tarım ve yüksek teknoloji şirketi" olarak tanıtıyor.

AGROTECH (AGROT) KAÇ LOT DAĞITACAK

Agrotech halka arzında toplamda 300 milyon pay dağıtımı yapılacak.

AGROTECH YÖNETİM KURULU BAŞKANI KİM?

Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin. İzahnameye göre şirket tek sahipli bir anonim şirket ve hisselerin sahibi de Hümeyra Keskin.

FON KULLANIM YERLERİ

Şirket tarafından fon kullanım yerleri için şu bilgiler verilmiş:

Yüzde 40-50: Antalya Serasının Cam Sera Olarak yeniden inşası

Antalya Serasının Cam Sera Olarak yeniden inşası Yüzde 40-50: İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi Yüzde 5-15: Tüm Bahçe ve Seralarda Var Olan Sistemlerin Revizyonu



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