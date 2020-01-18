12 kurumun tavsiye ettiği 41 hisse senedi

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4 Kasım 2018’de 100.000’i aşan ve bu tarihten itibaren yükseliş trendini sürdüren BİST- 100 Endeksi, 2019’u 114.425’ten tamamlamıştı.
ABD-İran gerilimiyle düzeltme yaparak 6 Ocak’ta 110.000’lere gerileyen endeks, son 10 günde borsaya gelen güçlü para girişiyle hızlı bir yükselişe geçti.
BİST-100, 9 Ocak’ta 116.000, 117.000 ve 118.000’i aynı gün içinde görürken, 10 Ocak’ta 119.000’i, 13 Ocak’ta ise 120.000’i test etti. 14 Ocak’ta 121.804 puanı görerek tüm zamanların rekorunu kıran BİST-100, 17 Ocak’ta tarihi zirve kapanışını 121.475 ile yaptı.
BİST-100, daha önce tarihi rekorunu 29 Ocak 2018’de kırmış, endeksin o günkü kapanışı 120.845 olmuştu.
Bu arada BİST-100’ün rekorlarını kırdığı geçen hafta, borsada hemen hemen her gün 20 milyar TL’lik hacim oluştu. Hacmin yükselmesi piyasa likiditesi için olumlu görülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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